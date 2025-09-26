Da giorni i fan di Uomini e donne si chiedono perché Gianmarco Steri e Cristina Ferrara non abbiano avuto un confronto in studio dopo l'annuncio della rottura. Secondo Lorenzo Pugnaloni, la spiegazione più plausibile della mancata presenza dell'ex coppia alle ultime registrazioni sarebbe il rifiuto di uno dei due al faccia a faccia che il pubblico attendeva.

Le ipotesi sul mancato ritorno agli Elios

Sono passati quasi sette giorni da quando Gianmarco ha ufficializzato la fine della sua storia con Cristina, e molti fan si aspettavano che i due avrebbero partecipato a una registrazione di Uomini e donne questa settimana.

I due, però, non si sono visti in studio né lunedì né martedì scorso, anzi, nessuno ha mai parlato della loro rottura davanti alle telecamere di Canale 5.

I curiosi si stanno interrogando sul motivo della mancata ospitata dell'ex coppia, soprattutto dopo aver visto i faccia a faccia che ci sono stati tra altri ex come Guido e Gloria, o Cinzia e Antonio.

Un'utente di Instagram ha interpellato Lorenzo Pugnaloni su quest'argomento, e la risposta che ha ricevuto è piuttosto interessante.

"Se il confronto si farà? Io credo che uno dei due non l'abbia accettato e per questo non c'è ancora stato", ha dichiarato l'esperto di gossip sul suo profilo social.

La teoria più gettonata è quella secondo cui uno tra Gianmarco e Cristina avrebbe detto "no" al confronto con l'ex nello stesso studio dove c'è stata la scelta.

Il gelo dopo il comunicato

Gianmarco e Cristina non stanno più insieme, ma sul web si parla ancora molto di loro e di come si stanno comportando dopo aver ufficializzato la rottura.

Secondo una segnalazione che è stata inviata a Deianira Marzano, l'ex tronista di Uomini e donne avrebbe iniziato a seguire molte ragazze su Instagram, come se fosse già pronto a voltare pagina in amore.

Un'altra fan, invece, sostiene che Gianmarco starebbe cancellando tutti i commenti negativi che starebbe ricevendo da quando ha annunciato la fine della storia con Ferrara: sotto ai suoi ultimi post apparirebbero solo elogi, complimenti e critiche nei confronti dell'ex fidanzata.

Un amore durato pochi mesi

La rottura tra Gianmarco e Cristina è stata annunciata lo scorso 20 settembre, quindi il rapporto tra i due protagonisti dell'ultima edizione di Uomini e donne è durato poco più di quattro mesi.

Gianmarco ha scelto Cristina all'inizio di maggio (la puntata è stata trasmessa su Canale 5 qualche settimana dopo in prima serata), ma sin da subito si è vociferato che i due non andavano molto d'accordo perché avevano poche cose in comune.

Per tutta l'estate, inoltre, si è parlato di diverse crisi che avrebbero colpito la coppia fino all'addio definitivo di pochi giorni fa.