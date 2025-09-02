Martedì 2 settembre si sono svolte le riprese delle nuove puntate di Uomini e Donne, che andranno in onda da lunedì 22 settembre alle ore 15:45 su Canale 5. Le anticipazioni pubblicate da Lorenzo Pugnaloni sul suo sito rivelano che nello studio del dating show prenderanno il via nuove conoscenze tra volti già noti del parterre e nuovi protagonisti. Agnese uscirà con Roberto, mentre Gloria si dedicherà a Francesco. Arcangelo, invece, inizierà a frequentare Tatiana. Non mancheranno le vicende sentimentali di Gemma Galgani, entusiasta della conoscenza con Mario, il quale uscirà anche con Magda.

Questa situazione darà luogo a uno scontro tra le due dame.

Arcangelo esce con Tatiana, mentre Agnese conosce Roberto

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne ci sarà spazio per i protagonisti dell’edizione 2024/25, che torneranno in televisione anche nella nuova stagione alla ricerca dell’amore. Arcangelo si concentrerà sulla dama Tatiana, mentre Agnese inizierà a conoscere Roberto. Gloria, dopo la fine della relazione con Guido, avvierà una frequentazione con Francesco. In studio si darà spazio anche alla conoscenza tra Tiziana e Rocco. Proprio questa nuova conoscenza susciterà la reazione di Antonio, che giudicherà poco autentico l’atteggiamento di Tiziana. Anche Sebastiano condividerà la stessa opinione del cavaliere.

Gemma e Magda litigano per Mario

Gemma Galgani sarà felice ed entusiasta per la sua nuova conoscenza con Mario. Tuttavia, la dama torinese si troverà presto in una situazione complicata dopo aver scoperto che il cavaliere non sta frequentando solo lei. Mario, infatti, dichiarerà di essere uscito anche con Magda. Questo porterà a un acceso confronto tra le due dame del parterre, al termine del quale Mario prenderà una decisione: ballerà con Magda. Proseguiranno, inoltre, i percorsi dei due tronisti, Flavio Ubirti e Cristiana Anania.

Le coppie dell'edizione 2024/25 che stanno ancora insieme: Martina e Ciro convivono

Nell’edizione 2024/2025 di Uomini e Donne si sono formate alcune coppie nel trono classico, ma solo due risultano ancora insieme: Martina De Ioannon con Ciro Solimeno e Gianmarco Steri con Cristina Ferrara.

Martina e Ciro hanno iniziato a convivere poche settimane dopo la fine del programma, mentre Giammarco e Cristina vivono ancora una relazione a distanza. Per quanto riguarda il trono over, Marcello e Giada sembrano aver superato un periodo di crisi e hanno trascorso qualche giorno di vacanza insieme in Puglia, dove hanno incontrato anche Alessio del parterre. Spazio anche ad altre unioni nate negli ultimi giorni di messa in onda del programma: Valentina ed Emanuele, e Morena e Francesco. Entrambe le coppie condividono spesso foto e video sui loro profili social e, finora, non hanno mostrato segnali di crisi o discussioni. Diversa è la situazione per Gloria Nicoletti e Guido Ricci, che hanno provato a frequentarsi lontano dalle telecamere, ma la loro relazione non è decollata ed è terminata pochi giorni dopo la fine del programma.