Tahsin metterà in ginocchio tutta la famiglia Sansalan nella puntata de La notte nel cuore in onda domenica 21 settembre: "Samet e Hikmet sono miei fratelli", urlerà lasciando tutti senza parole.

Le anticipazioni rivelano che Hikmet farà rapire Melek, ma a salvare la ragazza ci penserà la nonna Nihayet. Tahsin, ignaro di tutto, andrà a villa Sansalan e rivelerà il vero motivo del suo odio nei loro confronti: "Vostro padre ha abusato di mia madre".

Ore di paura per Melek

Le anticipazioni de La notte nel cuore annunciano una puntata decisiva che partirà con il rapimento di Melek.

Tutto avrà inizio quando Cihan partirà per la Svizzera e Sevilay deciderà di seguire il suo cuore. La ragazza lascerà villa Sansalan per trasferirsi con Nuh a casa di Tahsin e Hikmet non potrà sopportare questo affronto. La donna, sapendo già che Samet non sarebbe stato d'accordo, conterà sull'aiuto di Esat e sui suoi uomini per recarsi a casa di Tahsin con lo scopo di riportare Sevilay alla villa. La ragazza, tuttavia, non ci sarà e per questo Hikmet deciderà di sequestrare Melek per poi proporre uno scambio a Tahsin. La sorella di Nuh sarà rinchiusa in un posto nascosto, mentre Samet riceverà subito la telefonata di Tahsin che gli dichiarerà guerra. Hikmet dirà a Samet del rapimento e Nihayet sentirà che sua nipote è in pericolo.

La nonna farà subito qualcosa per salvarla e tramerà alle spalle dei Sansalan. Nihayet andrà da Bunyamin e lo ricatterà usando il video che incrimina sua moglie come spia di Tahsin. L'uomo sarà costretto ad obbedire agli ordini e andrà con Nihayet a liberare Melek per poi riportarla alla villa di Tahsin. Quest'ultimo, sarà già in viaggio per villa Sansalan con un gruppo di uomini armati. Samet proverà a mediare tra Tahsin e Hikmet e chiederà di rilasciare Melek in cambio di Sevilay, ma non ci sarà spazio per alcuna negoziazione. Tahsin e Nuh faranno inginocchiare l'intera famiglia Sansalan e con le armi puntate spiegheranno che non hanno nessuna intenzione di arrendersi.

Il momento della verità per Tahsin e i Sansalan

Nella puntata de La notte nel cuore di domenica 21 settembre, Tahsin sfogherà su Samet e Hikmet tutta la sua rabbia e rivelerà il motivo del suo odio nei loro confronti. "Samet e Hikmet sono miei fratelli", urlerà Tahsin a Harika e Esat. Sansalan si alzerà con tono minaccioso: "Che sciocchezze stai dicendo?", dirà, ma Tahsin lo rimetterà al suo posto usando la sua arma. "Tuo padre ha abusato di mia madre", dirà, "Io sono come Nuh e Melek". Tahsin spiegherà che sua madre lavorava per i Sansalan nei campi e il proprietario non ha esitato ad approfittare di lei, senza curarsi della sofferenza della donna. "Tuo padre era un diavolo, un uomo senza scrupoli", dirà ancora a Samet che difenderà il suo genitore a testa alta.

Tahsin dirà a Samet e Hikmet che non sono uguali al padre e ricorderà che ha promesso a sua madre in punto di morte che si sarebbe vendicato di tutti loro..

Il doloroso passato di Sumru e Tahsin

Nelle puntate precedenti, Tahsin e Sumru sono diventati sempre più complici. Si è scoperto che oltre a legarli una profonda e sincera amicizia, c'è un passato doloroso. La madre di Nuh e Melek, infatti, è stata vittima di una violenza quando era giovane e da questo terribile episodio sono nati i suoi figli. Tahsin è molto legato a quei ragazzi perché hanno avuto il suo stesso destino. Samet e Hikmet non sapevano niente della storia di Tahsin e quando lui si è presentato a loro come un imprenditore di successo, credevano di non averlo mai visto prima.

In realtà, i tre si sono già visti quando erano ancora dei bambini e Tahsin ricorda bene come veniva isolato da loro, che erano ricchi e ben vestiti. Per anni, l'uomo si è impegnato per migliorare la propria posizione e ha aspettato il momento giusto per entrare nella famiglia Sansalan e distruggerla. Il suo scopo è togliere a Samet tutto quello che possiede e - a quanto pare - è sulla buona strada. I Sansalan, infatti, stanno vivendo una crisi economica senza precedenti.