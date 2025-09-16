Cambio palinsesto Rai nella giornata di lunedì 22 settembre con una serie di novità che riguarderanno in primis i programmi del daytime pomeridiano.
A spiccare sarà il cambio orario per Il Paradiso delle signore 10, la fortunata soap opera con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi che terminerà in anticipo la sua messa in onda per lasciare spazio al programma Tutti a scuola.
Nel preserale slitterà anche l'appuntamento con Reazione a catena condotto da Pino Insegno, in onda eccezionalmente dalle 19:20 su Rai 1.
Slitta Reazione a Catena, c'è Tutti a scuola: cambio palinsesto Rai del 22 settembre
La programmazione di lunedì 22 settembre subirà dei cambiamenti legati alla messa in onda della trasmissione Tutti a scuola, in onda quest'anno dall'Istituto Comprensivo Rossini di Napoli per celebrare l'inizio dell'anno scolastico in presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
La trasmissione condotta da Eleonora Daniele, prenderà la linea intorno alle 16:30 su Rai 1 e andrà avanti fino alle 19:20 circa, facendo slittare l'inizio di Reazione a catena.
Il game show condotto da Pino Insegno, che si avvia verso il finale di questa edizione, andrà in onda eccezionalmente 35 minuti più tardi rispetto al solito e andrà avanti come di consuetudine fino al Tg1 delle 20.
Il Paradiso delle signore finisce prima su Rai 1
I cambiamenti riguarderanno anche la prima parte del pomeriggio, dato che il talk show La volta buona chiuderà in anticipo di trenta minuti, per lasciare spazio alla puntata intera de Il Paradiso delle signore.
La soap opera sarà trasmessa dalle 15:30 e finirà prima, intorno alle 16:15, per poi lasciare spazio all'appuntamento con il Tg1 del pomeriggio, prima che la linea passi all'evento Tutti a scuola.
A partire da martedì 23 settembre, invece, il palinsesto pomeridiano di Rai 1 tornerà ad avere la sua fisionomia standard con la messa in onda de Il Paradiso delle signore alle 16:00 e a seguire intorno alle 17:05 riprenderà anche l'appuntamento con La vita in diretta condotto da Alberto Matano.
Adelaide su tutte le furie nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore 10
Intanto, le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore previsti dal 22 settembre in poi, rivelano che Salvo comincerà a valutare la possibilità di lasciare Milano per poter trasferirsi in una località di mare, così da permettere a suo figlio di respirare aria pulita.
Adelaide, invece, dovrà fare i conti con la pubblicazione di un articolo diffamatorio nei suoi confronti che finirà per mandarla su tutte le furie, tanto da sospettare che dietro a quanto accaduto possa esserci lo zampino del suo ex Umberto Guarnieri.