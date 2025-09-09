Cambio programmazione sulle reti Rai per quanto riguarda il palinsesto pomeridiano di lunedì 22 settembre 2025, con l'inizio anticipato de Il Paradiso delle signore 10 in daytime.
La soap opera non andrà in onda al consueto orario (ovvero alle 16), bensì partirà alle 15:30 per lasciare poi spazio alla trasmissione Tutti a scuola, la quale farà saltare anche l'appuntamento con La vita in diretta, condotto da Alberto Matano.
In access prime time, invece, confermato l'appuntamento con Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino.
Il Paradiso delle signore 10 inizia prima: cambio programmazione Rai del 22 settembre
Il pomeriggio di lunedì 22 settembre subirà delle variazioni su Rai 1, dovute al tradizionale appuntamento di metà settembre con il programma Tutti a scuola: la manifestazione, quest'anno, si terrà a Napoli in presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
Per lasciare spazio alla lunga diretta, Rai 1 anticiperà l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 10, la cui messa in onda, pertanto, non è prevista a partire dalle ore 16.
La puntata della soap opera inizierà intorno alle 15:30 circa: il consueto episodio giornaliero si protrarrà fino alle 16:15 circa, dopodiché la linea passerà al Tg1 e subito dopo all'evento Tutti e scuola condotto da Eleonora Daniele.
Stop per Alberto Matano nel pomeriggio di lunedì 22 settembre
Per il pomeriggio di lunedì 22 settembre non è previsto neppure l'appuntamento con La vita in diretta, il programma di attualità e cronaca nera condotto da Alberto Matano.
Il talk show si fermerà per un giorno, per poi riprendere la messa in onda martedì 23 settembre, sempre nello slot orario che va dalle 17 alle 18:40.
In access prime time, invece, nessuno stop per Affari Tuoi: il game show condotto da Stefano De Martino sarà regolarmente in onda nel suo slot orario, con una nuova puntata prevista dalle 20:40, subito dopo il Tg 1 della sera.
Inizio Auditel difficile per Affari Tuoi nell'access prime time di Rai 1
Un inizio stagione complicato per Affari Tuoi, tornato in onda a distanza di due mesi dall'inizio dello stop estivo e dopo gli ascolti non proprio esaltanti registrati da Techetechetè nel corso della stagione estiva.
Il game show condotto da De Martino, nel corso della prima settimana di programmazione, ha registrato una media di circa 4 milioni di spettatori con il 22% di share.
Ad avere la meglio è stato il programma competitor La ruota della fortuna trasmesso su Canale 5: il game show condotto da Gerry Scotti ha superato il muro dei 4,3 milioni di fedelissimi che l'hanno seguito già per buona parte dell'estate, arrivando a raggiungere il 24% di share, con punte del 30% durante la messa in onda del segmento finale.