Le trame delle nuove puntate di Forbidden Fruit in programma da lunedì 29 settembre a venerdì 3 ottobre su Canale 5 rivelano che Yildiz si incontrerà con l'ex marito Kemal a Sapanca dopo una lite con Halit. Zeynep, invece, inizierà ad avere dei dubbi sul comportamento di Alihan Tasdemir (Onur Tuna) in azienda.

Yildiz si vede con Kemal a Sapanca

Dundar si recherà a casa di Zeynep per scusarsi ma andrà incontro a una brutta sorpresa quando vedrà Caner ed Emir mascherati. L'uomo rimarrà così spaventato da minacciare i due uomini con una pistola. Il cagnolino scapperà nel parapiglia anche se verrà recuperato da Alihan poco dopo.

L'imprenditore porterà l'animale domestico a casa ma cambierà subito idea quando capirà che sua moglie Ender non lo vuole lì.

Yildiz, nel frattempo, litigherà con suo marito Halit a causa degli amici che frequenta Emir. La giovane si trasferirà a Sapanca dove verrà raggiunta da Kemal che rischierà di venire scoperto da Halit. Quest'ultimo cercherà di convincere la sorella di Zeynep a tornare ad Istanbul insieme a lui. Nonostante questo, Yildiz apparirà insoddisfatta dalla relazione con Halit, che la controllerà rigida mente.

Zeynep nutre dei sospetti su Alihan

Dagli spoiler di Forbidden Fruit si apprende che Ender porterà avanti i suoi piani contro Alihan mentre Lila cercherà un modo per incontrare Emir.

I due giovani dovranno affrontare la cena organizzata da Zerrin e le bugie finora raccontate.

Infine Zeynep rivelerà di nutrire dei sospetti su Alihan, certa che stia acquistando alcune azioni della compagnia tramite società estere.

Zerrin ha scoperto che Alihan ha sposato Ender solo per vendicarsi di Halit

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda su Canale 5, Alihan è apparso distrutto non solo dal fallimento del suo piano per prendere il controllo della Falkon Airlines ma anche da Zeynep, che lo ha pugnalato alle spalle. Il giovane ha confidato a Zerrin la ragione che l'ha spinto a sposarsi con Ender. La donna ha scoperto che suo fratello si è sposato solo per vendicarsi di Halit dopo che ha scoperto che aveva avuto una tresca con la loro madre Fusun.

Zerrin non ha creduto alla versione di Alihan, sospettando che sia stato manipolato da Ender. Lila ha temuto di non vedere più suo zio mentre Erim non ha compreso il comportamento di sua madre.

Zerrin, nel frattempo, ha raccontato ad Halit della discussione avuta con Alihan e di essere rimasta sconvolta dalle sue dichiarazioni. La donna ha rassicurato l'imprenditore, sostenendo di non credere alla versione raccontata dal fratello.

Infine Hakan ha raccontato a Zeynep che Irem l'ha lasciato a causa dei diversi ceti sociali.