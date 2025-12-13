Le trame delle puntate di Io sono Farah, in onda dal 15 al 19 dicembre su Canale 5, rivelano che Gonul resterà delusa quando scoprirà che Farah si è legata a una famiglia di criminali. Orhan, invece, chiederà ai suoi uomini di attaccare la tenuta durante il matrimonio di Tahir.

La polizia sospende Mehmet dal suo incarico

Farah sarà nervosa durante il giorno del matrimonio con Tahir, che l'accompagnerà in un negozio per scegliere l'abito da sposa. In questa circostanza, cercherà di rassicurarla, dicendole che non farà mai niente che possa turbarla.

Gonul, invece, deciderà di raggiungere la dottoressa per farle una sorpresa dopo aver scoperto l'indirizzo della cerimonia.

Intanto, la polizia sospenderà Mehmet dal suo incarico dopo l'episodio di violenza nei confronti di Kaan. Allo stesso tempo, Orhan lo avviserà di una possibile rappresaglia da parte di Ali Galip. L'uomo ordinerà ai suoi uomini di attaccare la tenuta di Tahir. In un flashback si scopre che Mehmet è il figlio di Mustafa e Sevil, una coppia di amici di Orhan che, nel 1991, offrirono rifugio a lui e a Vera durante la loro fuga da Ali Galip.

Gli uomini di Orhan fanno irruzione durante le nozze tra Farah e Tahir

Le anticipazioni rivelano che Perihan si troverà tu per tu con Vera, che la minaccerà davanti alla servitù, dicendole che non deve più avvicinarsi a Orhan.

Gonul, invece, resterà sconvolta quando scoprirà che Tahir lavora per Ali Galip e che Farah sapeva tutto dell'omicidio di Alperen. La giovane, delusa, scapperà e non vorrà più saperne della sua migliore amica. Intanto, quest'ultima affronterà il giorno delle nozze con Tahir tra dubbi e nervosismo. Quando saranno sul punto di firmare i documenti del matrimonio, gli uomini di Orhan faranno irruzione nell'appartamento. Da lì nascerà una sparatoria dalla quale tutti usciranno illesi.

Gonul incasserà un brutto colpo e accuserà Farah di essersi unita ai criminali che hanno ucciso Alperen. Le parole turberanno profondamente Farah, che scapperà in casa.

Alla tenuta, invece, tutti si interrogheranno sull'identità degli assalitori, anche se Ali Galip dimostrerà di avere le idee chiare sul mandante.

L’uomo intimerà a Tahir di portare a termine la missione e di uccidere Mehmet.

Tahir e Mehmet hanno organizzato un piano per proteggere Farah

Nelle ultime puntate di Io sono Farah andate in onda su Canale 5, il procuratore ha creduto che la protagonista fosse una testimone inattendibile in merito alla morte di Alperen. Kaan, invece, è stato trattenuto dalla questura mentre Bekir ha cercato di uccidere Farah. Tahir e Mehmet hanno organizzato un piano per proteggere la dottoressa iraniana.