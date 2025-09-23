Ignazio Moser è nuovamente finito al centro del gossip. Stavolta non c'entrano gli affari di famiglia, ma di un suo amico storico: secondo il giornalista Gabriele Parpiglia, l'amicizia tra Moser e Andrea Damante sarebbe giunta al capolinea. La motivazione sarebbe legata ad una serie di eventi accaduti che riguardano sia la relazione di Giulia De Lellis con Tony Effe, sia la cognata Belen Rodriguez.

Il racconto di Parpiglia

All'interno della sua rubrica, Parpiglia è tornato a parlare di Ignazio Moser .

A differenza delle altre volte, non si parla del rapporto complesso con la cognata Belen Rodriguez ma del suo migliore amico Andrea Damante.

Il giornalista ha infatti parlato di "amicizia al capolinea". Non a caso, il bel trentino sarebbe stato visto andare in palestra con il rapper romano mentre Damante pare che abbia deciso di cambiare le sue abitudini proprio per non incontrare l'ormai ex amico e l'attuale fidanzato della sua ex storica (Giulia De Lellis).

I presunti motivi della lite

Tra Moser e Damante non ci sarebbe stato alcun litigio, ma tutto avrebbe avuto inizio a maggio: "Il balletto di Belen mentre in consolle c'era Damante ha infastidito diverse persone. Motivo per cui Ignazio ha rimosso il follow alla cognata e viceversa", ha scritto Parpiglia nella sua rubrica. In pratica, il ballo sensuale della showgirl avrebbe irritato la sorella Cecilia, ma anche Elisa Visari nonché attuale compagna di Damante.

Questa potrebbe essere una delle cause, poiché l'amicizia potrebbe aver subito una battuta d'arresto già dal matrimonio di Ignazio e Cecilia: la coppia ha infatti invitato Giulia De Lellis e Tony Effe, ma anche Damante e Visari. Damante e De Lellis hanno avuto una lunga e tormentata relazione, terminata a causa dei ripetuti tradimenti del deejay.

Il giornalista ha invece fatto sapere che da tutti questi intrecci solamente una persona si è tirata indietro, ovvero Stefano De Martino che non vuole più sapere nulla della famiglia Rodriguez.

Ignazio Moser assente al compleanno di Belen

Ad oggi, Ignazio Moser risulta essere uno dei personaggi più chiacchierati.

Lo scorso 20 settembre, Belen Rodriguez ha festeggiato insieme alla famiglia il suo 41° compleanno. Al ristorante erano presenti la mamma Veronica e il padre Gustavo, i figli della showgirl Santiago e Luna Marì, il fratello Jeremias e la sorella Cecilia ma non il cognato Ignazio.

Dunque se tra le due sorelle è tornato il sereno, non si può dire lo stesso tra Belen e Moser.