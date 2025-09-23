Ci saranno grandi novità nelle prossime puntate di Un posto al sole. Le anticipazioni dal 29 settembre al 3 ottobre annunciano che Silvia e Michele decideranno di lasciare Napoli e di partire per la Nuova Zelanda per concedersi una vacanza rilassante, lontani dai problemi degli ultimi tempi.

Prima di mettersi in viaggio chiederanno a Guido di trasferirsi nella loro casa durante l’assenza e lui accetterà volentieri. Sarà l’occasione per stare finalmente un po’ in pace, lontano dalle pressioni di Cotugno, e per dedicarsi con più serenità al suo rapporto con Mariella.

Michele e Silvia lasciano Napoli

Michele accetterà la proposta di Silvia e insieme partiranno per la Nuova Zelanda, pronti a lasciarsi alle spalle un periodo complicato. Per la coppia sarà un viaggio lungo e rigenerante, ricco di emozioni inaspettate e di incontri con vecchi amici. Le valigie saranno pronte e i due lasceranno Palazzo Palladini per concedersi questa esperienza irripetibile.

Mentre Nunzio li aiuterà a caricare i bagagli, si accorgerà di un grosso trolley insolito e cercherà di sistemarlo insieme agli altri. Sarà Guido però a fermarlo, rivelando che quella valigia è la sua e che lui andrà a vivere a casa di Silvia e Michele durante la loro assenza.

Guido riconquista Mariella

Guido sentirà il bisogno di allontanarsi dalla convivenza soffocante con Cotugno, sentendosi inoltre felice di poter dedicare più tempo al piccolo Lollo.

Questo lo porterà a vivere momenti intensi che potrebbero riaccendere la scintilla con Mariella. Mai come ora Del Bue sarà vicino al romanticismo e la sua ex se ne accorgerà molto presto.

Nonostante i continui avvertimenti di Bice, Guido si ritroverà sempre più coinvolto con la sua ex in un intreccio emotivo capace di rimettere tutto in discussione. In particolare una cena romantica potrebbe rappresentare il punto di svolta per la coppia.

Il resto delle trame di Un posto al sole dal 29 settembre al 3 ottobre: Gianluca litiga con Piero, Ferri aiuta Ludovico

Alberto cercherà di riportare la calma tra Piero e Gianluca nella disputa sull’orologio, ma il suo intervento potrebbe peggiorare ulteriormente la situazione.

In carcere Ferri si avvicinerà sempre di più a Ludovico, mentre il rapporto con Rosario si farà via via più teso.

Renato riuscirà a convincere Raffaele che l’Intelligenza Artificiale può davvero rappresentare un valido aiuto anche per lui.

Eduardo otterrà un colloquio di lavoro grazie al sostegno di Rosa, ma qualcuno cercherà di ostacolarlo. Per la donna, invece, si profila una profonda delusione.

Gennaro sarà soddisfatto nel vedere che Vinicio, giorno dopo giorno, inizierà ad assomigliargli sempre di più.

Camillo non sembrerà intenzionato a perdonare Jimmy per quanto accaduto.

Micaela e Manuela, con il supporto di Elena, avranno l’occasione di sostenere un provino in radio, anche se il rischio di un clamoroso insuccesso resterà elevato.

Rossella e Nunzio vivranno un amore sempre più intenso, mentre Riccardo sceglierà di isolarsi, rifugiandosi completamente nel lavoro pur di allontanare i propri pensieri.