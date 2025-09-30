Sono passati diversi giorni da quando Gianmarco Steri e Cristina Ferrara hanno annunciato la loro rottura, ma tra i fan di Uomini e donne c'è ancora chi spera di rivederli in studio per un confronto chiarificatore. Il 30 settembre, però, Alessandro Rosica ha criticato i due ragazzi sostenendo che avrebbero fatto coppia per alcuni mesi solo perché il loro obiettivo sarebbe stato quello di guadagnare tramite le ospitate in discoteca e tornare a fare una vita lussuosa.

Il silenzio dopo il comunicato social

Perché Gianmarco e Cristina non hanno avuto un confronto a Uomini e donne dopo la rottura?

I fan se lo stanno chiedendo da giorni, e secondo Lorenzo Pugnaloni uno dei due potrebbe aver detto "no" al faccia a faccia davanti alle telecamere.

Da quando hanno ufficializzato la fine della loro storia, Steri e Ferrara non sono più tornati sull'argomento: lui ha postato solo foto e video mentre era al lavoro, lei si è mostrata in compagnia delle amiche o mentre sponsorizzava qualche prodotto.

In queste ore Alessandro Rosica ha commentato l'ex coppia e quello che starebbe accadendo da quando è arrivata la conferma dell'addio: l'esperto di gossip, infatti, è partito dalla locandina di una serata che il barbiere farà a breve per criticare sia lui che l'ex fidanzata.

Le frecciatine dell'esperto di gossip

Negli ultimi mesi Alessandro Rosica è andato spesso contro Gianmarco e Cristina, anche quando erano una coppia e nessuno sospettava che si sarebbero lasciati dopo pochi mesi.

"La colpa è vostra. Hanno avuto quello che volevano. Per lui niente più barba e capelli, ma solo ospitate da 5mila euro a serata. Lei, invece, è tornata alla sua bella vita lussuosa tra i calciatori. Hanno preso in giro tutti, ma io non mi sono mai bevuto le vostre falsità", ha scritto l'esperto di gossip in una storia che ha postato su Instagram il 30 settembre e che ha incuriosito molto i fan di Uomini e donne.

Le voci di crisi su Martina e Ciro

Da giorni sul web si parla di una possibile crisi in corso tra Martina e Ciro, e tutto è partito dal fatto che entrambi hanno smesso di farsi vedere insieme sui social.

Anche se non si sa nulla di certo sulla coppia, alcuni fan di Uomini e donne stanno già sognando un eventuale riavvicinamento tra la ragazza e Gianmarco, soprattutto nel caso che lei dovesse tornare single.

"Martina ripensaci, Gianmarco è diventato ancora più bello", "Se Martina e Ciro si dovessero lasciare, quale sarebbe il nesso con la rottura tra Gianmarco e Cristina?", "L'altra sera si sono salutati, magari è un inizio", "Lei poteva sceglierlo mesi fa, se non l'ha fatto è perché non lo voleva", "Gianmarco non ha niente a che vedere con questa crisi", sono i pareri contrastanti di alcuni utenti di X su quest'argomento.