Le trame delle puntate della Soap Tv Forbidden Fruit in programma da lunedì 22 a venerdì 26 settembre su Canale 5 raccontano che Irem e Hakan decideranno di porre fine alla loro storia d'amore. Erim, invece, non vorrà avere più rapporti con sua madre Ender a causa del suo matrimonio con Alihan.

Zeynep scopre che Irem e Hakan si sono lasciati

Alihan confesserà a Zerrin di aver sposato Ender perché ha scoperto che Halit era l'amante della loro madre. La donna non crederà alle parole del fratello, supponendo che sia stato manipolato dalla moglie. Tensioni in famiglia che porteranno Lila a temere di non vedere più Alihan mentre Erim non capirà l'atteggiamento della madre.

Nel frattempo, Zerrin si confronterà con Halit, al quale dirà che Alihan sostiene che abbia avuto una relazione con la loro madre. Nonostante sia visibilmente scossa, la donna rassicurerà l'imprenditore di non aver creduto alle parole del fratello.

Zeynep, invece, inizierà il suo nuovo impiego come co-direttrice della Falcon Airlines. La donna scoprirà che Irem ha lasciato Hakan per poi recarsi in concessionaria per comprare un auto. In questa circostanza, la sorella di Yildiz avrà una brutta lite con Dundar, che temerà le conseguenze dopo aver appreso la sua identità.

Erim non vuole avere più rapporti con Ender

Dalle anticipazioni di Forbidden Fruit si apprende che Erim non vorrà più avere rapporti con sua madre Ender in seguito al matrimonio con Alihan.

Il giovane farà amicizia con un nuovo gruppo di amici composto da Furkan, Umit e Celal.

Nel contempo, Halit darà il permesso alla moglie di uscire a cena con Zeynep e Irem. Durante la serata, le tre ragazze berranno troppo, finendo per scrivere ad Alihan e Hakan, che correranno al ristorante visibilmente preoccupati. Irem si allontanerà con Hakan mentre Alihan accompagnerà le sorelle Yilmaz alla tenuta. Halit rimprovererà aspramente sua moglie per essere tornata tardi.

Alyhan e Hakan hanno portato avanti la loro vendetta contro Halit

Nel contempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda a settembre su Canale 5, Kemal ha recuperato i gioielli ma in cambio ha chiesto ad Yildiz di passare una notte insieme.

La ragazza è stata costretta ad accettare per non cedere al ricatto di Aysel.

Ender, invece, ha fatto alcune indagini in merito al misterioso caso dei gioielli falsi. La donna ha chiesto una consulenza del gioiellere Saffet ma lui non ha voluto collaborazione, restando evasivo nelle risposte.

Infine Alyhan e Hakan hanno portato avanti il loro piano per indebolire Halit, acquistando in segreto le azioni della sua società attraverso altre aziende straniere. Allo stesso tempo, Zeynep ha capito che Alihan le sta nascondendo qualcosa.