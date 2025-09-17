Nelle puntate di Forbidden Fruit, in onda su Canale 5 dal 22 al 26 settembre 2025, Erim Argun (Uygar Kaboğlu) resterà deluso dal comportamento della madre Ender Celebi (Sevval Sam), che ha sposato Alihan Tasdemir (Onur Tuna) senza dirgli nulla.

Erim respinge sua madre Ender

Erim non capirà il comportamento della madre Ender, dopo essere venuto a conoscenza del fatto che si è sposata con Alihan.

Ben presto, Halit nominerà Zeynep (Sevda Erginci) vicedirettrice della Falcon Airlines per impedire ad Alihan e all'ex moglie Ender di prendere il comando della sua azienda.

Intanto, Zerrin (Nilgün Türksever) rivelerà a Halit che Alihan crede che lui sia stato l’amante della loro defunta madre Fusun.

Nel contempo, Hakan (Ahmet Kayakesen) farà sapere a Zeynep di essere stato lasciato da sua cugina Irem (Zeynep Bastık).

Successivamente, Erim respingerà la madre Ender all’uscita da scuola e conoscerà dei nuovi amici.

Yildiz fa infuriare Erim, Zeynep rimane turbata a causa di Ender

Zeynep si recherà in una concessionaria per acquistare un'automobile e litigherà con il proprietario Dundar Çelikkan (Erdem Kaynarca). In serata, Zeynep, Yildiz e Irem esagereranno con l’alcol durante una cena fuori: ci penseranno Alihan e Hakan a riportarle a casa.

Il giorno successivo, Yildiz caccerà via di casa i nuovi amici di Emir, facendolo infuriare.

Dundar, invece, si presenterà alla Falcon Airlines per scusarsi con Zeynep del suo atteggiamento, il tutto sotto lo sguardo di Alihan, che si preoccuperà appena vedrà che l’uomo è armato.

Per concludere, Ender parlerà del suo recente matrimonio con Alihan in un’intervista in presenza di Zeynep, lasciandola molto turbata.

Riepilogo sulla vendetta di Alihan contro Halit

Dopo aver scoperto che Halit è il responsabile della fine del matrimonio dei suoi genitori, Alihan ha deciso di vendicarsi, pianificando una vendetta contro la società dell’ex cognato. Ha inviato a Ender un pacco anonimo pieno di prove compromettenti contro Yildiz, diventata ormai la nuova moglie di Halit. Appena ha capito che l’obiettivo di Alihan è quello di colpire Halit, Ender gli ha proposto di sposarla per poter unire le loro quote azionarie e distruggere l'ex marito.

Alihan è entrato in crisi, consapevole di poter mettere in discussione il rapporto appena ritrovato con la fidanzata Zeynep. Quest’ultima, intanto, ha cominciato a notare lo strano comportamento di Alihan: l'ha visto abbastanza arrabbiato in diverse occasioni.