A due settimane dall'inizio di una nuova edizione del Grande Fratello, su Canale 5 stanno andando in onda i primi spot e in uno di questi è emerso il nome del primo concorrente: Matteo. Si tratta di Matteo Azzali: un personaggio per ora del tutto sconosciuto al mondo dello spettacolo, ma fino a qualche mese fa aveva un profilo Instagram seguito da 220mila utenti.

Il retroscena su Matteo

Nel promo di Simona Ventura, la conduttrice ha parlato di un tale Matteo e l'ha descritto come un "gigante buono", spiegando che è solito dividere le sue giornate tra la boxe e la lettura della Divina Commedia.

Nel breve spot non è stato svelato il volto del primo concorrente, ma i più attenti hanno intuito che si tratta di Matteo Azzali: un 47enne di Parma che insegna boxe ed è stato costretto a ritirarsi dalla carriera agonistica per un grave infortunio. Nel 2007 ha fondato una scuola, dove insegna dal 2017. Inoltre spulciando tra i social dello sportivo è emerso che il suo profilo Instagram ha solamente 6 mila follower. In realtà fino a qualche mese fa, il pugile aveva un account seguito da 220 mila utenti che, però, gli è stato hackerato.

In passato, Matteo ha anche già calcato gli studi Mediaset per sostenere il suo amico Giacobbe Fragomeni all'Isola dei Famosi.

La reazione di alcuni utenti del web

Su X, il giornalista Massimo Galanto ha commentato con sarcasmo la partecipazione di Matteo Azzali al prossimo GF: "Finalmente tornano a partecipare al Grande Fratello persone che nulla hanno a che fare col mondo dello spettacolo. Ah, no".

Al contrario un utente ha difeso l'operato degli autori: "Non significa nulla che ha partecipato all'Isola dei Famosi per sostenere un amico. È e rimane comunque uno sconosciuto".

Un altro telespettatore ha invece affermato: "Oggi Matteo ha un account da 6mila utenti, ma fino a qualche giorno fa ne possedeva uno da oltre 200mila follower. Proprio sconosciuto".

Le novità del GF

In attesa di un'intervista che effettuerà a Verissimo in programma per domenica 21 settembre, Simona Ventura ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tv Sorrisi e Canzoni.

La conduttrice ha detto di essere emozionata per il ritorno alla conduzione di un reality show storico, tanto che ha chiesto alcuni consigli al suo predecessore Alfonso Signorini. Poi ha annunciato la presenza di concorrenti Nip, la durata del programma fissata a 100 giorni e il ritorno del televoto tramite sms. Infine se un concorrente dovesse infrangere il regolamento ed essere espulso, non verrà mai ospitato in studio.