Le anticipazioni di Forbidden Fruit preannunciano una nuova accesa lite tra i coniugi Argun. Nella puntata che andrà in onda martedì 30 settembre alle 14 su Canale 5, Yildiz avrà un duro confronto con Halit e, dopo la discussione, deciderà di trasferirsi a Sapanca. Venuto a conoscenza dell’accaduto, Kemal raggiungerà l'ex moglie, mentre Halit si recherà dalla consorte per convincerla a tornare a casa. Intanto, Ender sarà impegnata a mettere in atto un piano per scoprire cosa nasconde Alihan.

Yildiz e Kemal si incontrano e vengono quasi scoperti da Halit

Erim e i suoi nuovi amici poco raccomandabili susciteranno sospetti in Yildiz, che non esiterà a esprimere critiche nei confronti dei ragazzi durante un confronto con suo marito Halit. Quest’ultimo reagirà con irritazione alle parole della moglie, dando origine a una lite dai risvolti imprevedibili. A seguito della discussione, infatti, Yildiz deciderà di lasciare la lussuosa residenza della famiglia Argun per trasferirsi temporaneamente a Sapanca: lo scopo è quello di ritrovare un po’ di serenità. Kemal, venuto a conoscenza della situazione, sceglierà di raggiungere l'ex moglie. Il tutto culminerà in un colpo di scena: Yildiz e Kemal verranno quasi scoperti da Halit, alimentando ulteriori tensioni.

Halit convince Yildiz a tornare a Istanbul

Nel frattempo, non emergerà alcun tradimento o situazione compromettente. Halit si recherà a Sapanca con un solo scopo: convincere Yildiz a tornare a casa, a Istanbul. Intanto, Ender sarà impegnata a tessere un nuovo piano. Questa volta, nel mirino della determinata madre di Erim, finirà Alihan, il suo neo marito. L’obiettivo di Ender sarà quello di mettere in atto uno stratagemma per scoprire i segreti che l’uomo continua a nascondere.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Zeynep ha incontrato Dundar

Nelle precedenti puntate di Forbidden Fruit trasmesse su Canale 5, Zeynep si è recata in un concessionario per ritirare l’auto promessa da Zerrin. Tuttavia, Dundar, ignaro del ruolo di Zeynep come vice presidente della Falcon Airlines, ha avuto un comportamento inadeguato, dando origine a una discussione.

Intanto, Yildiz ha avuto un nuovo scontro con Halit, infastidito dal fatto che la moglie sia uscita da sola con sua sorella e un’amica. Le tensioni si sono intensificate anche a causa di Zera, che si è avvicinata a Kemal, provocando la gelosia di Yildiz. Sul fronte aziendale, Alihan ha messo in atto un piano vendicativo contro Halit, che ritiene responsabile di aver avuto una relazione con sua madre. Per portare a termine il suo piano, Alihan ha sposato Ender con l’unico obiettivo di ottenere le quote della sua azienda.