La puntata della soap opera Forbidden Fruit, in programma mercoledì 17 settembre, vedrà Zeynep alle prese con l'organizzazione di una festa a sorpresa, durante la quale avrà intenzione di comunicare ai suoi cari di aver accettato la proposta di nozze di Alihan. Quest'ultimo, nel frattempo, continuerà di nascosto ad acquisire le quote azionarie delle società di Halit e sarà sempre più inquieto.

Zeynep organizza una festa per dire ad Alihan che lo sposerà: spoiler del 17/09

La trama del 17 settembre riprenderà dal momento in cui Yildiz avrà chiesto aiuto a Kemal per recuperare i due gioielli che Halit crede abbia rubato il personale di servizio.

Kemal riuscirà a recuperare i gioielli originali ma il suo favore avrà un prezzo: Yildiz dovrà trascorrere una notte con lui. Alihan e Hakan continueranno ad acquistare in gran segreto le quote azionarie delle società di Halit. Argun però, comincerà ad insospettirsi mentre Zeynep deciderà di organizzare una festa a sorpresa per il fidanzato, con l'intento di dichiarare pubblicamente che ha accettato di sposarlo. Ad aiutare Zeynep nell'organizzazione ci saranno Irem e Emir.

Alihan inquieto, cerca di contattare Zeynep senza successo

Alihan intanto, sarà sempre più nervoso e cercherà di mettersi in contatto con Zeynep per comunicarle qualcosa di urgente. Tasdemir non avra idea che la fidanzata è impegnata con i preparativi per la festa a sorpresa in suo onore e che è per questo che non gli risponde.

Cosa avrà da dirle di così urgente? Le anticipazioni rivelano che proprio mentre Zeynep ha deciso di accettare la proposta di matrimonio di Alihan, lui ha invece sposato un'altra donna. Si tratta di Ender, la quale ha stretto un accordo con Tasdemir per cedergli le quote azionarie delle società di Halit in suo possesso. Per farlo però, Ender avrà preteso di diventare la moglie di Alihan. La notizia del loro matrimonio giungerà come un fulmine a ciel sereno proprio in occasione della festa organizzata da Zeynep. Le anticipazioni delle puntate successive di Forbidden Fruit rivelano infatti che Ender si presenterà alla festa vestita di bianco annunciando pubblicamente di aver sposato Alihan. Zerrin avrà un attacco di cuore e verrà ricoverata in ospedale mentre Zeynep sarà devastata e mediterà di farla pagare al suo ex fidanzato.

Dal 22 settembre le puntate di Forbidden Fruit dureranno meno

Le puntate della soap Tv Forbidden Fruit dureranno meno a partire dal 22 settembre, in concomitanza con il ritorno nel pomeriggio di Canale 5 della nuova stagione di Uomini e donne. Da questa data infatti, le vicende di Zeynep e Alihan andranno in onda dalle 14:15 alle 14:45, circa trenta di minuti in meno rispetto alla durata attuale. Anche l'altra dizi turca La Forza di una donna vedrà la messa in onda di puntate più corte visto che occuperà lo slot orario che va dalle 16:10 circa alle 16:50, orario in cui la linea passerà a Dentro la notizia di Gianluigi Nuzzi.