Le nuove puntate di Forbidden Fruit, in onda su Canale 5 dal 29 settembre al 3 ottobre, promettono di tenere il pubblico incollato allo schermo con una serie di eventi emozionanti e colpi di scena inaspettati. Zeynep si trova a dover gestire una situazione esplosiva quando Dundar si presenta armato a casa sua, mentre Alihan si scontra con Ender per un cane inaspettato. Nel frattempo Yildiz si allontana da Halit cercando un po' di pace a Sapanca, solo per ritrovarsi in una situazione ancora più complicata. Infine si delineano nuove tensioni in casa Argun, con Erim alle prese con problemi scolastici e un segreto nascosto da Yildiz che potrebbe cambiare tutto.

Conflitti e tensioni in casa di Zeynep

La settimana si apre con un momento di alta tensione a casa di Zeynep. Dundar, nel tentativo di scusarsi, si trova di fronte a Caner ed Emir mascherati per uno scherzo, ma fraintende la situazione e tira fuori una pistola. La situazione degenera rapidamente fino all'arrivo di Zeynep, che cerca di calmare gli animi. Tuttavia nel trambusto il cagnolino Kaju scappa, portando Alihan a decidere di tenerlo con sé. Questo porta a un acceso scontro con Ender, che non vuole animali in casa. Alihan, quindi si trova costretto a rivedere la sua decisione, sottolineando quanto la convivenza con Ender sia ormai un campo minato di dissapori e incomprensioni.

Yildiz e il suo segreto: un cambiamento in arrivo

Parallelamente Yildiz decide di prendersi una pausa da Halit, trasferendosi a Sapanca. Tuttavia il suo tentativo di trovare serenità viene interrotto da Kemal, che la raggiunge presto, rischiando di essere scoperto da Halit, arrivato per convincerla a tornare a Istanbul. La situazione si complica ulteriormente quando Yildiz inizia a pianificare un drastico cambiamento, stufa dei controlli rigidi e delle critiche continue di Halit. Inoltre Zeynep mette in guardia Halit su Alihan, sospettando che stia comprando azioni della compagnia attraverso società estere, il che potrebbe avere ripercussioni significative sull'assetto aziendale.

Nella puntata precedente di Forbidden Fruit

Nella puntata precedente di Forbidden Fruit, di venerdì 26 settembre, Dundar si è presentato all'entrata della Falcon Airlines con delle auto, cercando di chiedere scusa a Zeynep. La situazione è stata osservata da Alihan che, preoccupato per la presenza di un'arma, ha cercato di intervenire ma Zeynep ha chiarito che non era affare suo. Intanto Ender ha rilasciato un'intervista sul suo recente matrimonio proprio davanti a Zeynep, lasciandola visibilmente scossa. Gli eventi sembrano destinati a complicarsi ulteriormente, con ogni personaggio che si trova a fronteggiare sfide personali e relazionali sempre più impegnative.