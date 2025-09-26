A pochi giorni dall'inizio del Grande Fratello, il blogger Amedeo Venza ha già fornito un retroscena relativo ai partecipanti: "Due concorrenti hanno violato il regolamento".

Stando a quanto riportato, due concorrenti potrebbero dunque essere a rischio squalifica ancora prima di varcare la porta rossa: si sarebbero infatti incontrati a Roma per accordarsi su alcune dinamiche da seguire all'interno della casa.

Il retroscena

"Due concorrenti del nuovo Grande Fratello rischiano la squalifica ancor prima di entrare nella casa perché avrebbero violato il regolamento", ha esordito l'esperto di gossip Amedeo Venza.

A seguire il diretto interessato ha spiegato che due futuri inquilini della casa si sarebbero incontrati a Roma per trovare una quadra su alcune delle dinamiche da creare all'interno del reality show. Da regolamento, i concorrenti non possono però avere contatti prima di entrare in gioco.

Nei giorni scorsi, anche Deianira Marzano ha parlato del retroscena, fornendo però qualche dettaglio in più. A quanto pare, ci sarebbe già stato un colpo di fulmine tra i due futuri partecipanti, che avrebbero iniziato una relazione in gran segreto.

I due si sarebbero dunque incontrati per decidere se rivelare o meno fin da subito i dettagli del loro rapporto.

Chi sono i concorrenti del GF

Attualmente il cast della nuova edizione del GF è formato da:

Matteo Azzali : il 47enne è un maestro di pugilato che ha dovuto dire addio alla carriera a causa di un grave infortunio.

: il 47enne è un maestro di pugilato che ha dovuto dire addio alla carriera a causa di un grave infortunio. Anita Mazzotta : è una tatuatrice, in passato ha ricevuto parecchie delusioni da chi invece avrebbe dovuto proteggerla.

: è una tatuatrice, in passato ha ricevuto parecchie delusioni da chi invece avrebbe dovuto proteggerla. Omer Elomari : è scappato dal suo paese a causa della guerra.

: è scappato dal suo paese a causa della guerra. Giulio Carotenuto : il suo modo di vedere le cose è cambiato dopo aver incontrato una bambina in Africa.

: il suo modo di vedere le cose è cambiato dopo aver incontrato una bambina in Africa. Francesca Carrara: è una mamma single che si è dovuta rimboccare le maniche dopo aver scoperto di essere stata tradita dal marito.

All'appello manca volutamente Matteo Jonas Pepe, il suo video di presentazione è infatti sparito dai canali ufficiali del programma.

Si tratterebbe comunque solo di una strategia di marketing, il suo ingresso non sarebbe dunque a rischio.

Cosa sapere sulla nuova edizione

La nuova edizione del GF tornerà su Canale 5 da lunedì 29 settembre.

In una fase iniziale, verrà trasmesso solo di lunedì, più in là dovrebbe invece andare in onda con un duplice appuntamento settimanale.

I concorrenti risultano essere tutti sconosciuti al mondo dello spettacolo, l'intento di questa edizione è infatti quello di "tornare alle origini".

Per quanto riguarda il televoto, i telespettatori avranno la possibilità di votare i loro preferiti tramite sms ma anche via web.