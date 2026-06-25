Le puntate di Un posto al sole in onda da lunedì 29 giugno a venerdì 3 luglio alle 20:50 su Rai 3 aprono una settimana in cui ogni personaggio si ritrova a fare i conti con scelte che non possono più essere rimandate. Le tensioni accumulate negli ultimi giorni esplodono in modo imprevedibile: Stella, incapace di distogliere Angelo dal piano criminale di Grillo, sarà costretta a un gesto doloroso che potrebbe cambiare per sempre i rapporti tra i tre. Nel frattempo, Eduardo tenta di sottrarsi alla trappola ordita ai suoi danni, ma sulla sua strada troverà Damiano, destinato a imbattersi in una verità che ribalterà ogni certezza.

Sul fronte sentimentale, Diego continua a oscillare tra rimpianti e gelosie, mentre Ida prova invano a riportare serenità nella coppia. Anche le famiglie più giovani non trovano pace: il comportamento insolitamente spento di Jimmy, nonostante l’ottimo voto all’esame, accende l’ansia di Manuela e Niko. E mentre Rosa affronta rivelazioni che la travolgono, Roberto incassa un duro colpo professionale che riaccende la rivalità con Michele. In mezzo a tutto questo, Rossella si trova davanti a un’occasione che potrebbe proiettarla all’estero, ma il legame con Nunzio rischia di frenarla proprio ora che il futuro sembra chiamarla altrove.

Stella, Eduardo e Damiano: una verità che travolge tutti

La decisione di Stella di non seguire più Angelo nella spirale di Grillo nasce da un senso di responsabilità che la divora.

Rendendosi conto che il piano per incastrare Eduardo sta per trasformarsi in una catastrofe, sceglie di avvertirlo, pur sapendo che questo gesto potrebbe metterla nel mirino dell’uomo sbagliato. Il tentativo di fuga di Eduardo, però, si intreccia con il percorso di Damiano, che durante l’inseguimento si imbatte in una rivelazione sconvolgente, capace di riscrivere il loro rapporto e di cambiare il destino di entrambi. La trappola di Grillo fallisce, ma la sua furia si abbatte su chi ritiene responsabile del tradimento: Stella diventa improvvisamente il bersaglio più vulnerabile. Intanto Rosa, sconvolta da ciò che Damiano le rivela sul fratello, sente crollare ogni certezza e decide di affrontare Eduardo di persona.

Ma la verità, quando arriva, non risparmia nessuno: tra sensi di colpa, bugie e rancori, ogni equilibrio familiare rischia di saltare definitivamente.

Crisi sentimentali, tensioni familiari e nuove opportunità

Sul fronte emotivo, Diego continua a vivere un conflitto interiore che lo logora. La complicità perduta con Lorenza gli pesa più di quanto voglia ammettere, e vedere Ida sempre più vicina a Fausto alimenta una gelosia che lo porta a comportarsi in modo ingiusto. Raffaele osserva tutto e comprende che la relazione del figlio è arrivata a un punto critico, forse più serio di quanto Diego stesso voglia riconoscere. Nel frattempo, il comportamento di Jimmy preoccupa Manuela e Niko: il ragazzo, nonostante il successo scolastico, appare distante e privo di entusiasmo, come se qualcosa lo tormentasse in silenzio.

Sul versante professionale, Roberto deve incassare la notizia che la speaker Ambra Mancini ha scelto la concorrenza, un colpo che riaccende immediatamente la storica rivalità con Michele. E mentre tutto sembra complicarsi, per Rossella arriva una proposta che potrebbe cambiare la sua carriera: la partecipazione a un congresso medico internazionale. Un’occasione preziosa, che potrebbe aprirle le porte di un futuro all’estero. Ma il legame con Nunzio rischia di frenare la sua scelta proprio nel momento in cui il mondo sembra offrirle una possibilità irripetibile.