Nuovo capitolo sentimentale per Belen Rodriguez, che dopo settimane di indiscrezioni sembra aver trovato la serenità accanto a Stefano Belingardi Clusoni, architetto milanese classe 1987.

A rivelarlo per primo era stato il portale Dagospia, che ha parlato di un incontro avvenuto in Sardegna e sfociato poi in un colpo di fulmine. Adesso, a confermare la relazione, ci sarebbero alcuni indizi social, oltre alle indiscrezioni raccolte dal settimanale Oggi.

Chi è il nuovo amore della showgirl argentina

Stefano Belingardi Clusoni è nato a Milano ed è considerato uno degli architetti più talentuosi della sua generazione.

Dopo la laurea all’Accademia di Architettura di Mendrisio, ha vissuto e lavorato a Berlino e in Cina, prima di rientrare in Italia per fondare lo studio Be.St (Belingardi Studio). Tra i suoi progetti più noti figurano la Torre degli Uffici all’ingresso sud di Milano, l’edificio Iceberg per la Fondazione Prada e la sede di Satispay.

Nel 2020 è stato inserito tra i migliori under 40 del settore e ha presentato i suoi lavori anche alla Triennale di Milano.

L’incontro con Belen Rodriguez

La showgirl argentina e l'architetto milanese si sarebbero conosciuti in un locale in Sardegna, nel corso di una serata tra amici. Tra loro sarebbe scattata subito una forte intesa che prosegue anche oggi, con Belen Rodriguez che è tornata a Milano.

In un carosello di foto pubblicato su Instagram lo scorso 2 settembre, la conduttrice ha inserito anche uno scatto di gruppo dove accanto a lei compare proprio Belingardi Clusoni, sorridente e con in dosso un paio di occhiali da sole.

Archiviati i rumor su un ritorno con Stefano De Martino, Belen guarda dunque avanti. Oltre all’amore, ci sono infatti nuovi progetti professionali. Presto vestirà i panni di ballerina per una notte nel talent show targato Rai Ballando con le Stelle, dopo avverrà il debutto in radio in un programma su Rai Radio 2 al fianco di Barty Colucci e Vincenzo De Lucia.

Il passato e le nuove intenzioni

Solo qualche tempo fa Belen Rodriguez era stata fotografata insieme all’avvocato romano Nicolò De Tomassi, ma la frequentazione non sembra sfociata in una vera e propria storia.

Oggi, invece, la showgirl argentina appare più consapevole e serena.

In una recente intervista aveva confessato: "Le ultime storie che ho avuto erano dettate dal fatto che non volevo stare da sola, oggi sono cambiate le premesse". La conduttrice sembra dunque pronta a vivere una relazione alla luce del sole, senza pressioni né condizionamenti esterni.