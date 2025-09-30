Nella casa del Grande Fratello sono già nate le prime simpatie, in particolare quella tra due concorrenti che si sono abbracciati e scambiati sguardi d'intesa sin dalla prima sera. L'avvicinamento tra Giulio e Benedetta, però, non convince Matteo Jonas, che senza girarci troppo intorno li ha definiti un po' subdoli e strateghi.

L'intesa e i complimenti dopo l'ingresso nella casa

A neppure 24 ore dall'inizio del GF, tra due inquilini sembra essere già nata una forte intesa: Giulio e Benedetta, infatti, si sono abbracciati, sorrisi e scambiati dolci parole sin dalla prima sera tra le mura più spiate d'Italia.

"Mi stai simpatica", ha detto il dentista alla compagna d'avventura mentre erano sdraiati uno affianco all'altro sotto la stessa coperta.

Il feeling tra i due ragazzi è stato notato anche all'interno della casa, anzi c'è chi ha commentato quest'avvicinamento con parole piuttosto dure.

Mentre si trovava in giardino con Giulia e Simone, Matteo Jonas ha detto: "Alcuni sono un po' subdoli. Questa cosa di iniziare subito con il contatto fisico, è azzardata. Per me è strategia, non è scattata la scintilla".

Il figlio di Francesca la pensa più o meno allo stesso modo, tant'è che ha aggiunto: "Per come sono fatto io, non bacio tutte la prima sera. Se capita, dev'essere una cosa vera".

Per Jonas alcuni si stanno già mostrando un po’ subdoli, soprattutto nell’approccio fisico, vedendoci della strategia.



Ce l’avrà con Giulio e Benedetta? 👀#GrandeFratello pic.twitter.com/hJRAPYJAsf — Grande Fratello Forum (@gf_forum) September 30, 2025

I dubbi dei telespettatori

Il repentino avvicinamento tra Giulio e Benedetta sembra non convincere sia alcuni concorrenti del GF che parte del pubblico a casa.

"Matteo Jonas ha ragione a definirli subdoli, si stanno mettendo in mostra troppo", "Questi due stanno già lavorando per avere la clip in puntata", "Saranno i primi due eliminati, sicuro", "Sembrano la brutta copia di tante altre coppie del passato", "Ma Giulio l'ha capito che sta al Grande Fratello e non a Uomini e donne?", "Già fanno le clip, spontaneità zero", "Che noia", si legge su X in queste ore.

Buoni ascolti al debutto

Il GF è tornato lunedì scorso con un'edizione nuova ma che strizza l'occhio al passato, e il pubblico sembra aver apprezzato questo importante cambiamento.

A guardare la prima puntata della stagione 2025 del reality Mediaset, sono stati 2,8 milioni di spettatori, per uno share che ha toccato il 20,4%.

Questi numeri sono abbastanza soddisfacenti se si pensa che il programma è durato molto meno rispetto al recente passato (il 29 settembre Simona Ventura ha dato la buonanotte a mezzanotte e trenta), ma nonostante questo sono stati presentati 12 concorrenti, sono state fatte alcune prove e c'è stato anche il tempo per scherzare con Francesco sulle sue origini pugliesi e sui prodotti tipici con i quali avrebbe cercato di "corrompere" la produzione ai provini.