Le trame delle nuove puntate de La forza di una donna in programma da lunedì 6 a sabato 11 ottobre su Canale 5 raccontano che Bahar Cesmeli (Özge Özpirinççi) chiuderà i rapporti con i familiari ed amici per averle taciuto la verità sul ritorno di Sarp.

Enver, invece, temerà che Arif sia stato rapito dopo aver trovato delle chiazze di sangue nel bancone del suo locale. L'uomo ha rivelato i suoi sospetti a Ceyda, che è apparsa della stessa opinione.

Bahar non vuole più vedere i familiari per averle taciuto il ritorno di Sarp

Enver e le altre donne informeranno Bahar i motivi che li hanno spinti a non rivelarle la verità sul ritorno di Sarp. L'uomo insieme ad Hatice, Yeliz e Ceyda riveleranno alla protagonista di non averle detto nulla per non peggiorare le sue cagionevoli condizioni di salute.

I familiari spereranno di ottenere il suo perdono ma lei si rifiuterà, dicendo di non volerli più vedere.

Nel frattempo, Arif darà vita ad un pesante litigio con Yusuf poiché ha venduto l'anello di sua madre che aveva regalato a Bahar. Allo stesso tempo, il barista e Ceyda temeranno che alcuni uomini che hanno preso alloggio sopra il mercato coperto stiano spiando le mosse di Bahar.

Enver teme che Arif sia stato rapito

Dagli spoiler de La forza di una donna si apprende che Enver andrà a trovare Arif al locale, dove noterà una chiazza di sangue sul bancone e la presenza di alcuni oggetti personali. Il sarto credere che il barista stia stato rapito. Ceyda inizierà a lavorare come babysitter per il bambino di Jale ma alla fine della giornata dovrà vedersela con un problema inaspettato.

Infine Sarp si recherà a trovare Hatice ed Enver, intenzionato a comunicargli alcune cose molto importanti.

La dottoressa Jale ha rifiutato l'aiuto di Ceyda come tata di Bora

Nel frattempo, negli ultimi episodi de La forza di una donna andati in onda a fine settembre su Canale 5, Hatice si è recata alla villa di Suat, restando affascinata dal lusso che si è trovata davanti. La donna ha cercato di convincere Sirin Sarikadi (Seray Kaya) a tornare a casa, nonostante l'opposizione di Enver. La giovane ha accettato la richiesta ma una volta tornata a casa ha riniziato a litigare coi genitori ed in particolare con sua madre, rendendo il clima in casa molto teso.

Nel frattempo, Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) si è proposta come babysitter per la piccola Bora ma la dottoressa Jale ha rifiutato il suo aiuto, credendola non adatta.

La cantante è caduta nello sconforto più totale.

Bahar, invece, ha fatto ritorno a casa dopo aver ottenuto con successo il trapianto di midollo osseo. Nisan ha cercato di rivelare alla madre che Sarp è tornato ma è stata fermata da suo nonno Enver.