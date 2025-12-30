Nella serata di lunedì 29 dicembre, Omer Elomari ha deciso di avviare una nuova live su TikTok dove ha risposto nuovamente ad alcune curiosità dei fan. Tra gli utenti collegati c'è stato anche qualche detrattore che ha messo in dubbio il reale interesse di Rasha Younes nei confronti del ben siriano. Senza esitare il 27enne ha replicato: "Convinto di lei e della mia scelta".

Omer contro i detrattori di Rasha

Nel corso di una nuova live, Omer si è divertito a parlare con i suoi follower.

Il 27enne siriano ha spiegato che Rasha non sarebbe stata presente, quindi chiunque voleva avrebbe potuto parlare con lui.

A quel punto l'ex concorrente del Grande Fratello ha iniziato a rispondere alle domande di fan: "Come va con Rasha? Benissimo, come sempre". Poi il diretto interessato ha risposto ad una domanda riguardante un suo ipotetico trasferimento a Roma o Milano: "Vediamo, non so come sta andando a lavoro perché non avevo tempo". Tra i vari utenti c'è stato anche chi ha messo in dubbio l'interesse della 32enne giordana, ma Omer ha immediatamente zittito l'hater: "Sono convintissimo di lei, della mia scelta, quello che abbiamo è vero sennò non staremmo insieme. È la mia persona, sono fortunato ad averla e me la tengo stretta". L'ex gieffino ha poi aggiunto: "Non dovete giudicare quello che è successo nella casa, perché era molto diverso dalla vita reale".

Un altro utente ha invece detto di voler sposare Rasha, ma Elomari non ha colto l'ironia e ha tagliato corto: "Ma vai a quel paese". Il bel siriano ha poi ribadito di essere rimasto spiazzato per l'affetto ricevuto dalla famiglia Younes e dagli amici della 32enne: "Non me l'aspettavo, è stato bellissimo. Non me l'aspettavo sinceramente invece, Rasha mi ha fatto un bellissimo regalo festeggiando il mio compleanno". Infine Omer ha fatto chiarezza su come trascorrerà il Capodanno: "Penso di passarlo con lei, anche se ci sono delle cose che mi legano le mani quindi non riesco a muovermi facilmente".

Spero che ne trovi un'altra che ti vuole bene...

O. Un'altra cosa.. non giudicate quello che è successo al gf che è molto della vita reale,comunque sono convinto di lei della mia scelta anche se avessi sbagliato ma non penso proprio e sono convintissim che mi vuole b#rashmer pic.twitter.com/0EZVfJl8rU — Davide Ravarini🌈 (@DavideRavarini) December 30, 2025

Fan in delirio per i 'Rashmer'

Terminata l'esperienza al reality show di Canale 5, Rasha e Omer sono stati una delle coppie più seguite sui social nonostante i due siano poco social.

Su X, diversi utenti hanno espresso un commento positivo in merito all'ultima live di TikTok di Elomari: "Il modo in cui lui difende il rapporto con Rasha non ha eguali". Un altro utente ha ironizzato su alcune dichiarazioni rilasciate dall'ex gieffino: "Da principino a camionista è un attimo". Un ulteriore utente ha affermato: "Datemi un uomo che elogia la sua donna come Omer fa con Rasha. Lui anziché entrare in competizione con lei, ne va fiero". Tra gli utenti c'è chi non vede l'ora di vedere Rasha in Valtellina: "Aspetto con ansia che i tesori d'Oriente si ricongiungano per Capodanno".