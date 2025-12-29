"Il nostro sabato", queste le parole di Helena Prestes all'interno di un video pubblicato su TikTok in cui mostra la sua quotidianità al fianco di Javier Martinez. La modella ha spiegato che insieme al pallavolista in quel di Terni conducono una vita normalissima, lontano dai riflettori. Inoltre ha invitato tutti i fan della coppia a non dare ascolto alle dicerie riportate da terze persone.

Helena e Javier sempre più uniti

Su TikTok, Helena ha pubblicato un video in cui ha mostrato la quotidianità al fianco di Javier: "È lui che mi fa questo video.

Ci sediamo e parliamo senza fretta. Torniamo a casa, preparo il pranzo, faccio la pasta, un po' di carne e tante coccole come sempre - è la parte più bella. Dopo pranzo leggo un po', sistemo la spesa e poi vado nel mio posto sicuro, il mio preferito al mondo (Prestes si riferisce al riposo pomeridiano con Martinez). Nel pomeriggio sistemo i capelli, oggi mi sono presa tempo per me. Preparo la cena subito dopo, lui torna dagli allenamenti, mi dà un bacio e mi spaventa perché arriva all'improvviso. Ceniamo insieme e chiudiamo così con un film horror sul divano. Questo è il nostro sabato, perché il sabato ha sempre qualcosa in più".

A seguire la modella ha fatto una richiesta a tutti i sostenitori della coppia: "Non credete nelle persone che dicono 'sono vicino a loro e so delle cose'.

Abbiamo una vita super privata, non vediamo nessuno in questa città. Stiamo vivendo una vita da coppia: lavoro-casa, casa-lavoro… non perdete il vostro tempo discutendo durante la notte. Al contrario state attenti al canale che ci sarà anche book club molto più interessante".

"Il mio posto preferito al mondo" 😭😭😭 e adesso lasciate in pace questi ragazzi che si stanno vivendo la loro storia d'amore come tutte le coppie innamorate di questo mondo 🔗🏡 #helevier #prestinez pic.twitter.com/4K6UgqlTC9 — Maria Guiderdone (Alessandra) (@MGuiderdone) December 28, 2025

Il commento di alcuni utenti del web

Il video pubblicato da Helena riguardante la vita di coppia con Javier non è passato inosservato su X.

"Lasciate in pace questi ragazzi che si stanno vivendo la loro storia d'amore come tutte le coppie innamorate di questo mondo", ha detto un fan. A fare eco ci ha pensato un altro: "Che bello il sabato di Hele e Javi". Tra gli utenti c'è chi ha ironizzato: "Tutto bello, ma perché mangiano in piedi?". Un altro utente ha invece affermato: "Un anno fa al GF nessuno avrebbe scommesso su di loro". Infine c'è anche chi ha ammesso che non si aspettava che la coppia facesse una scelta di vita così radicale: "Vedere Helena a Terni quando è una modella internazionale è bellissimo. Lei ha proprio deciso di seguire il suo amore".

La storia nata sotto i riflettori del GF

Helena Prestes e Javier Martinez si sono conosciuti grazie al Grande Fratello durante l'edizione dello scorso anno.

Inizialmente fra i due il percorso è stato in salita, in quanto avevano avuto un flirt con altri concorrenti della casa. Nel momento in cui hanno capito che fra loro c'era forte attrazione, il duo Prestes-Martinez non si è più separato fino alla convivenza di oggi a Terni.