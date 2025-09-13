A poco più di due settimane dall'inizio della nuova edizione del Grande Fratello, è trapelata la notizia che tre ex concorrenti avranno il compito di commentare le dinamiche e i comportamenti degli inquilini. Il 13 settembre Amedeo Venza ha svelato l'identità delle "opinioniste speciali" che la rete avrebbe scelto per arricchire il cast della stagione 2025/26 del reality: si tratterebbe di Floriana Secondi, Cristina Plevani e Serena Garitta, tutte vincitrici del programma in passato.

L'indiscrezione sul nuovo ruolo nel programma

Tra le novità che il Grande Fratello proporrà al pubblico dal 29 settembre c’è anche quello che riguarda tre ex inquiline che commenteranno i nuovi concorrenti e quello che faranno all'interno della casa.

Da diverse ore, sul web si parla di questo ruolo di "opinioniste speciali" che sarebbe stato pensato per la stagione 2025/26 del reality, e Amedeo Venza ha svelato i nomi di chi sarebbe in lizza a due settimane dal via.

Secondo quanto scritto dall'esperto di gossip su Instagram, ad affiancare Simona Ventura in studio dovrebbero essere Floriana Secondi, Cristina Plevani e Serena Garitta, tre storiche vincitrici del programma Mediaset.

Al momento non c'è ancora l'ufficialità, quindi quest’indiscrezione va presa con le pinze nell'attesa che trapeli qualche informazione in più da parte di chi lavora dietro le quinte.

Il ritorno alle origini anche nel cast

Da mesi si dice che la nuova stagione del Grande Fratello sarà diversa da quelle che l'hanno preceduta, sia nel cast che nel meccanismo.

Come ha confermato Simona Ventura in una recente intervista, i concorrenti saranno tutti sconosciuti e sono stati scelti per le loro storie personali; a varcare la soglia della porta rossa non saranno influencer, né vip né figli d’arte.

Salvo cambi di programma, l'avventura tra le mura più spiate d'Italia durerà cento giorni proprio come accadeva nelle edizioni che sono state vinte da Plevani, Garitta e Secondi.

Anche le regole saranno più ferree, e chi verrà squalificato non passerà neanche dallo studio per un faccia a faccia con la conduttrice.

Due settimane al via

Le porte della casa del Grande Fratello si riapriranno lunedì 29 settembre, e sarà Simona Ventura ad accogliere i 15/20 concorrenti scelti dagli autori dopo mesi di selezioni in giro per l'Italia.

La presentatrice sarà affiancata da tre ex inquiline in studio, e dovrebbero essere sempre le stesse fino all'ultima puntata.

Per quanto riguarda il televoto, si sa già che quest'anno i fan potranno sostenere i propri concorrenti preferiti solo tramite sms e non più con le applicazioni o le mail come è accaduto nel recente passato.