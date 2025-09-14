Hikmet finirà in cella per aver tentato di togliere la vita a Melek e Sevilay, nelle prossime puntate de La notte nel cuore. Le anticipazioni rivelano che le prove contro Hikmet saranno schiaccianti, ma Tahsin le darà una possibilità. Se lei ritirerà la denuncia contro Nuh, lui non consegnerà le prove alla polizia e la farà scagionare in pochi giorni.

Hikmet non avrà pietà per nessuno

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che Hikmet ne combinerà di tutti i colori pur di raggiungere i suoi scopi. Nelle prossime puntate, la donna apprenderà che Melek aspetta un figlio da Cihan e farà di tutto per farle perdere il bambino.

D'accordo con Esat, Hikmet si procurerà un'auto e ordinerà a suo nipote di speronare la macchina di Melek, diretta dal ginecologo.

La donna, però, saprà solo in un secondo momento che la futura mamma non sarà sola. Melek e Sevilay si troveranno in bilico sull'orlo di un burrone e, a quel punto, Hikmet interverrà per salvarle. L'incidente apparirà molto strano a Nuh che, sin dall'inizio, si metterà ad indagare a riguardo. Dopo diverse ricerche, il ragazzo riuscirà a risalire a Hikmet e la metterà con le spalle al muro.

Nuh sarà sul punto di toglierle la vita, ma le darà una seconda possibilità, intimandole di non torcere più un capello a Melek, Sevilay o Sumru. Hikmet manterrà la parola soltanto per un po', ma poi tornerà all'attacco.

Tutto avrà inizio quando Tahsin riuscirà a togliere la villa ai Sansalan e prenderà possesso dell'immobile con Sumru, Melek e Sevilay. Vedere sua cognata di nuovo padrona della villa farà impazzire Hikmet che si metterà in auto e provocherà un nuovo incidente: questa volta la vittima sarà Sumru. Appena manderà fuori strada l'auto di sua cognata, Hikmet si avvicinerà a lei, ma non le presterà alcun soccorso e tornerà a casa come se nulla fosse accaduto. Sumru si riprenderà quasi presto, ma quando racconterà dell'incidente, Nuh non sopporterà l'ennesima ingiustizia di Hikmet.

La rabbia incontrollabile di Nih

Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Nuh scoprirà che Hikmet ha lasciato sua madre per strada dopo l'incidente e gliela farà pagare in un modo crudele.

Il ragazzo metterà in atto il suo piano e Hikmet si ritroverà in uno sfasciacarrozze, nella sua auto pronta per la demolizione. La donna vivrà un vero e proprio incubo e Nuh si divertirà ad osservare la sua fine. Qualcosa però andrà storto: in macchina con Hikmet ci sarà anche Harika e, appena Nuh se ne accorgerà, fermerà tutto. Questo episodio metterà tutti contro Nuh per la sua reazione esagerata: solo Tahsin proverà a comprenderlo, ma il ragazzo non se la caverà con un rimprovero.

La polizia arresterà Nuh per il tentato omicidio dopo la denuncia di Hikmet, ma anche la donna dovrà fare i conti con la giustizia. Tahsin, infatti, denuncerà Hikmet per tentato di togliere la vita a Melek e Sevilay.

Hikmet finirà in cella e per lei saranno dei momenti davvero terribili, visto che le altre detenute non la prenderanno in simpatia.,Tahsin avrà tutte le prove che la incastrerebbero per anni, ma le darà una via d'uscita: lei ritirerà la denuncia a Nuh e lui non consegnerà le prove alla polizia. Hikmet rifiuterà di aiutare Nuh, almeno in un primo momento.

La verità di Tahsin: è il fratello di Samet e Hikmet

Nelle puntate in onda in Italia, Hikmet si è sbarazzata di Sumru rivelando a Samet che la donna è la madre di Melek e Nuh. Sansalan ha cacciato sua moglie di casa e Hikmet è diventata di fatto la padrona della villa. È lei a dare ordini alla servitù e ad organizzare la casa. Le sorprese per lei però non sono finite: Hikmet ha appena scoperto che Tahsin è suo fratello.

Per la donna è stata una notizia sconvolgente perché si era infatuata dell'imprenditore. A turbarla maggiormente, però, è stato sapere che suo padre ha abusato della madre di Tahsin e non era l'uomo onesto e rispettabile che credeva.