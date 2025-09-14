Ha registrato grandi consensi la prima performance che Vicky J. Della Peruta ha eseguito a X Factor 2025. Al debutto sul palco del talent di Sky Italia, la giovane artista ha cantato il brano “La cura per me” di Giorgia, duettando proprio con la cantante romana e conquistando la standing ovation del pubblico in studio e i consensi degli utenti sui social.

X factor scopre il talento di Vicky della Peruta: il momento del debutto in tv

Vicky Della Peruta è tra i concorrenti più cercati nel web dopo la prima puntata di X Factor 2025, in particolare dopo aver eseguito la cover di La cura per te di Giorgia, in napoletano e in spagnolo.

La concorrente, per metà partenopea e per metà domenicana, si è presentata dicendo di ispirarsi a Britney Spears e a Paola Iezzi. Proprio quest'ultima in realtà le ha dato un verdetto negativo, ma è stata l'unica tra i giudici a votare per la bocciatura della cover, infatti Vicky ha conquistato per i tre quarti la giuria (si sono espressi a favore Jake La Furia, Francesco Gabbani e Achille Lauro), qualificandosi quindi come concorrente ad XFactor 2025.

Il duetto a sorpresa con Giorgia

Vicky ha poi coronato anche un altro sogno, eseguendo una seconda esibizione in duetto con la musa, Giorgia, che è salita a sorpresa sul palco insieme a lei, dismettendo per un attimo il ruolo di conduttrice della trasmissione.

Le due artiste hanno unito le forze in una performance improvvisata sulle note di La cura per me, brano che Giorgia ha portato in gara al festival di Sanremo nello scorso mese di febbraio.

Il duetto ha ottenuto un esorbitante volume di interazioni sui social, tra like e commenti di consensi degli utenti.

Vicky prosegue la gara a X factor: la prima puntata dello show riscuote consensi

Vicky potrà quindi ora continuare la sua corsa ad X Factor 2025. La prima puntata stagionale del talent, che quest'anno è condotto da Giorgia, è stato premiato anche dagli ascolti: la puntata del debutto dello show ha raggiunto in media 683mila spettatori con il 3,8% di share.

Oltretutto con un importante successo in termini di gradimento espresso dagli utenti sui social: sono state infatti 377mila le interazioni Social TV Audience secondo la rilevazione Linear, mentre 414mila sono state le interazioni nella rilevazione Same Day 24/7. Risultati molto positivi che rappresentano rispettivamente un +41% e un +33% rispetto al debutto di un anno fa di X Factor.