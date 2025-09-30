Il giorno dopo la prima puntata del Grande Fratello, il giornalista Gabriele Parpiglia ha fornito un retroscena sulla concorrente Grazia Kendi: "Si professa single, ma è fidanzata con Raul Dumitras".

Nel video di presentazione ai telespettatori, la ragazza ha spiegato di essere una persona che si adatta a tutte le circostanze. Attualmente vive a Orbetello, ma ha vissuto in diverse città tra cui Milano. Poi ha parlato del rapporto con sua madre: tra le due c'è un bellissimo legame, mentre col compagno della mamma c'è sempre stato un rapporto conflittuale.

Di professione, Grazia organizza eventi e feste in uno stabilmento balneare della Toscana.

A livello sentimentale, la giovane Kendi ha affermato di essere single.

Il retroscena di Parpiglia.

Stando alle informazioni in possesso di Gabriele Parpiglia, però, la gieffina sarebbe impegnata sentimentalmente: "Sembrerebbe che Grazia Kendi, la 25 originaria di Grosseto, concorrente del nuovo Grande Fratello targato Simona Ventura, non abbia il cuore libero”. E ancora: "Si professa single, ma è fidanzata con Raul Dumitras, volto di Temptation Island".

Raul Dumitras aveva partecipato a Temptation Island nel 2024 in coppia con Martina De Ioannon: quest'ultima si era rivolta al programma a causa dell'eccessiva gelosia del fidanzato,.

Al falò di confronto finale la coppia era scoppiata, perché Martina aveva flirtato con il single Carlo.

A questo punto starà agli autori del reality o alla stessa conduttrice indagare sui gossip legati alla situazione sentimentale della 25enne visto che parlando con il coinquilino Francesco, la diretta interessata ha rivelato: "Ho avuto una relazione durata tre anni, ma ora sono single. Ci siamo lasciamo perché lui non mi dava più attenzioni, mentre io ero diventata un macigno".

GF: arriva la prima discussione tra i concorrenti

In attesa di capire se Grazia Kendi sia davvero single oppure no, nella casa del GF ha già dimostrato di avere un carattere fumantino.

Oggi, i concorrenti si stavano organizzando per preparare il pranzo quando la 25enne toscana ha redarguito alcuni coinquilini: "Non mangio la cipolla, ma ho detto che mi adatto.

È inutile che da 30 minuti mi criticate, dicendo che sono viziata. Nella vita non ho avuto tutto ciò che volevo, quindi smettetela di dire che non mangio nulla. Cucinate ciò che più vi piace, io mi adatto".

Alle parole della ragazza, Giulia ha immediatamente replicato piccata: "Perché ti scaldi così tanto? Non devi partire con la quinta, perché non sono neanche 24 ore che siamo qua dentro. Parlavamo della cipolla non per te, ma dei miei genitori che essendo romeni la utilizzano in tutte le pietanze".