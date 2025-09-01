L'inizio dell'edizione 2025/26 del Grande Fratello è previsto lunedì 29 settembre, per questo sul web si sta parlando insistentemente delle novità che il reality dovrebbe proporre al pubblico tra meno di un mese. Stando a quello che si legge in rete in questi giorni, le puntate serali dovrebbero durare meno rispetto al passato e si dovrebbero concludere non oltre la mezzanotte e mezza. I concorrenti saranno tutti sconosciuti e ogni settimana parteciperanno a prove per guadagnarsi il budget per fare la spesa.

Si accorciano gli appuntamenti in prime time

Manca meno di un mese al ritorno del Grande Fratello su Canale 5: la messa in onda della prima puntata della nuova edizione, infatti, è prevista per lunedì 29 settembre.

Simona Ventura sarà alla guida di una stagione del reality che ambisce a tornare alle origini, sia nella durata che nelle dinamiche che proporrà al pubblico.

Una novità che emersa in queste ore, è quella sugli appuntamenti serali e su quanto dovrebbero durare: stando a quello che si vocifera in rete, le puntate in prime time finiranno entro mezzanotte e mezza, quindi la loro durata complessiva non dovrebbe superare le due ore e trenta minuti.

I concorrenti, che saranno tutti Nip (quindi sconosciuti ai telespettatori), ogni settimana dovranno affrontare prove fisiche e non per guadagnarsi il budget per poter fare la spesa: si dice che questi "test" dovrebbero svolgersi nel giardino della casa, che sarebbe stato un po' rinnovato durante questi mesi di stop.

Il ritorno alle origini

Sono diverse le novità che il Grande Fratello dovrebbe proporre al pubblico a partire dal 29 settembre.

L'edizione 2025/26, ad esempio, dovrebbe durare massimo 100 giorni, proprio come accadeva quando il programma ha debuttato su Canale 5 con la conduzione di Daria Bignardi.

Si parla anche di un regolamento molto più rigido rispetto a quello delle ultime stagioni, in particolare di regole che tutti i concorrenti saranno chiamati a rispettare se non vorranno andare incontro a provvedimenti disciplinari.

Si va verso un cambiamento anche nelle modalità di voto: per poter salvare un inquilino a rischio, i fan potranno votarlo esclusivamente tramite sms.

Nessuna certezza sugli opinionisti

Il cast della nuova edizione del Grande Fratello è ancora aperto, anzi l'unica certezza è che la conduttrice sarà Simona Ventura.

I concorrenti verranno ufficializzati a ridosso della prima puntata (quindi si pensa non prima della seconda metà di settembre), mentre per quanto riguarda gli opinionisti non si sa anche nulla di concreto, neppure se rimarranno due oppure se ce ne sarà solamente uno come è successo nell'ultima stagione dell'Isola dei famosi.