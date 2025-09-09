Tra circa 20 giorni inizierà un'edizione del Grande Fratello molto diversa rispetto alle precedenti, e a confermarlo è stata anche Simona Ventura in un'intervista che ha concesso a Tv Sorrisi e Canzoni. La conduttrice ha anticipato che il cast sarà totalmente Nip, che nella casa entreranno più di 15 persone che studiano e che lavorano, e che la finale ci sarà dopo poco più di tre mesi. Sui social, però, c'è già chi ha storto il naso per questo ritorno alle origini del reality di Canale 5.

Le prime dichiarazioni della presentatrice

L'esordio della nuova edizione del Grande Fratello è fissato per lunedì 29 settembre, ma già da ora sul web si sta parlando molto delle novità che proporrà il reality a partire dalla fine del mese in corso.

Simona Ventura prenderà il posto di Alfonso Signorini alla conduzione di una stagione molto più breve delle precedenti: "Sarà un'edizione Nip che durerà 100 giorni", ha dichiarato la nuova padrona di casa del format di Canale 5.

Per quanto riguarda i concorrenti, la presentatrice ha confermato che saranno tutti sconosciuti e che sono stati scelti per il loro vissuto emozionante: "Sarà un GF di storie di vita, di giovani che studiano e che lavorano".

Al momento sarebbero state selezionate più di 15 persone, ma non sono trapelati ulteriori dettagli sulla loro identità.

Il confronto con Alfonso Signorini

Nell'intervista che ha rilasciato a poche settimane dal debutto alla conduzione del Grande Fratello, Simona Ventura ha anche parlato di chi l'ha preceduta e di come avrebbe reagito al suo arrivo.

Quando le è stato chiesto se ha sentito o visto Alfonso Signorini nell'ultimo periodo, la nuova presentatrice del reality ha dichiarato: "Mi sono confrontata con lui, ci siamo parlati e organizzati ed è stato importante".

I dubbi degli utenti di X

Le anticipazioni sul Grande Fratello 2025 sembrano non convincere molti fan, gli stessi che hanno deciso di palesare i dubbi che hanno sulla buona riuscita della nuova edizione.

"Ho appena sbadigliato", "Sembrerà Verissimo", "Inguardabile", "Basta con queste storie strappalacrime", "Che noia", "Sarà la fine", "Per queste cose c'è già C'è posta per te, noi vogliamo il trash e le risate", "Non credo che durerà molto", "Sarà un flop", "Dovrebbe essere uno spettacolo con liti, vere o false, non ci interessa di storie che fanno emozionare", "Non capiscono che più i concorrenti litigano e più si alza lo share?", "Queste storielle dovrebbero essere abolite, che noia", si legge su X da quando sono state pubblicate le parole di Simona Ventura sui concorrenti che varcheranno la soglia della porta rossa il 29 settembre.