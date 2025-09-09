Intercettato dai giornalisti di SuperGuida Tv durante il Festival del Cinema di Venezia, Alex Di Giorgio ha parlato del momento sentimentale che sta vivendo, dopo essere stato paparazzato in atteggiamenti intimi con Tommaso Zorzi, dichiarando: “Sono felice, sto bene e ho trovato un equilibrio”. Fino a oggi, non aveva mai parlato apertamente della sua vita privata, preferendo mantenere il riserbo. Diverso l’atteggiamento di Zorzi che, qualche tempo fa, aveva condiviso sui social uno scatto post allenamento in palestra insieme al suo nuovo fidanzato.

Le parole di Alex Di Giorgio

Nei giorni scorsi, il settimanale Chi ha pubblicato alcuni scatti che immortalano un bacio tra Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio. Intercettato da Superguida Tv, Di Giorgio ha parlato della sua vita privata: "Sono felice, sto bene e ho trovato un equilibrio. Sono convinto che bisogna trovare un equilibrio con se stessi prima di stare bene con altre persone. Non è facile, soprattutto per la vita frenetica che abbiamo al giorno d’oggi. L’importante è riuscire a trovare un balance interiore".

Di Giorgio ha anche precisato di non avere un buon rapporto con il mondo del gossip, pur riconoscendo che, essendo un personaggio pubblico, certe attenzioni sono inevitabili.

L'incontro con Tommaso Zorzi sembra quasi scritto dal destino.

Già nel 2020, Alfonso Signorini aveva pensato a Di Giorgio come concorrente del Grande Fratello Vip, ma per un problema dell’ultimo momento il suo ingresso saltò. Proprio allora Zorzi, che era nel cast, aveva confidato al conduttore il desiderio di trovare un fidanzato, visto che da tempo non riusciva a incontrare l’anima gemella.

Negli anni successivi, Zorzi e Di Giorgio furono visti insieme in un bar per un caffè, ma tra loro non scattò subito la scintilla, anche perché entrambi erano sentimentalmente impegnati. Oggi, invece, le cose sono cambiate: la scorsa settimana i due neo fidanzati sono stati fotografati al mare in atteggiamenti complici, confermando una relazione che cresce giorno dopo giorno.

La passione per il cinema

Alex Di Giorgio ha raccontato della sua prima esperienza come attore nel film La Luce nella Crepa, spiegando che entrare nel mondo della recitazione è sempre stato un suo desiderio: “Mi sono laureato al Dams e ho continuato a coltivare questo sogno, anche se il destino mi ha portato a diventare un nuotatore professionista, dal quale ho ricevuto diverse soddisfazioni”.

Nel 2022 è stato chiamato da Milly Carlucci come concorrente di Ballando con le Stelle, esperienza che ricorda con grande affetto: “È una trasmissione che premia il talento. Ho visto che quest’anno parteciperà Filippo Magnini, darà sicuramente filo da torcere agli altri”.

Oggi, Alex Di Giorgio intende proseguire nel mondo del cinema, lasciandosi alle spalle il nuoto agonistico, pur riconoscendo a quello sport il merito di avergli dato molto.

Infine, parlando di televisione ha ammesso che i reality show lo incuriosiscono e non esclude di parteciparvi in futuro, anche se al momento non rappresentano una sua priorità.