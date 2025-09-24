Tra meno di una settimana inizierà la nuova edizione del Grande Fratello, e i fan stanno cominciando a scoprire sia il cast che le modalità con le quali potranno salvare i loro concorrenti preferiti. Come ha anticipato Davide Maggio, i telespettatori del reality potranno votare o tramite SMS o usando l'applicazione di Mediaset Infinity; per evitare che i fandom più numerosi monopolizzino i televoti, si è pensato di concedere ad un solo account per ogni smartphone di partecipare alle votazioni settimanali.

Novità nel meccanismo del televoto

Durante l'estate si vociferava che per votare i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello si sarebbe potuto usare solo gli SMS, ovvero come è accaduto con The Couple e con L'Isola dei Famosi la scorsa primavera.

A pochi giorni dal via, però, è emerso che la rete ha aggiunto anche l'app di Mediaset Infinity ai mezzi che i fan avranno a disposizione per salvare i loro inquilini preferiti quando andranno in nomination.

A differenza di quello che è accaduto nelle stagioni precedenti, però, quest'anno sarà concessa la possibilità di votare solo ad un account per ogni smartphone: sarà vietato, dunque, collegarsi all'applicazione utilizzando più di un profilo.

Queste restrizioni sono state pensate per evitare che i fandom prendano il sopravvento sulle dinamiche del gioco, un po' come è successo qualche mese fa quando le Zelena, gli Shailenzo e gli Helevier si facevano la "guerra" pur di salvare i loro beniamini.

I concorrenti presentati su Canale 5

La prima puntata del Grande Fratello andrà in onda il 29 settembre, per questo gli autori hanno cominciato a mostrare alcuni concorrenti del cast.

Ogni giorno, alle ore 13:30, su Canale 5 viene trasmesso il video di presentazione di un futuro inquilino della casa: fino ad ora sono stati ufficializzati Anita, Matteo e Omar.

Come ha ribadito Simona Ventura in molte interviste, tra le mura più spiate d'Italia ci vivranno solo persone comuni: a quest'edizione del popolare reality Mediaset, infatti, non parteciperà nessun personaggio famoso.

I tre opinionisti in studio

A Verissimo, inoltre, la conduttrice del Grande Fratello ha anticipato che gli opinionisti della nuova edizione saranno tre ex concorrenti, in particolare personaggi che hanno partecipato alle prime stagioni del reality.

Ad affiancare Simona Ventura, in studio, dunque, saranno Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Cristina Plevani.

Il programma dovrebbe durare circa 100 giorni, quindi la finale dovrebbe esserci poco prima di Natale e sarà il pubblico a decretare il vincitore tra i concorrenti che riusciranno a portare a termine il percorso.