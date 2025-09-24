In questi giorni si sono concluse le riprese di The Fifty, il nuovo reality di Prime Video, e i concorrenti sono tornati alle loro vite dopo una settimana. Tra i fan del Grande Fratello, però, c’è chi si è chiesto cosa abbia fatto Helena Prestes subito dopo aver riavuto il suo cellulare: i più attenti hanno notato che la modella ha messo “mi piace” al post pubblicato da Javier Martinez mentre lei era impegnata con le registrazioni del programma, atteso in onda la prossima primavera.

Il lento ritorno di Helena sui social

Secondo le indiscrezioni che sono trapelate in questi giorni, Helena è una delle finaliste di The Fifty, il reality di Prime Video al quale ha partecipato anche Shaila e che il pubblico potrà vedere la prossima primavera.

Le registrazioni di questo nuovo format, però, sono finite lunedì scorso e molti fan si stanno chiedendo perché Helena non si è ancora fatta viva su Instagram con contenuti inediti.

In realtà, non appena le è stato riconsegnato il cellulare, Helena ha recuperato quello che si era persa nell'ultima settimana: ha subito messo "mi piace" alle foto che Javier ha pubblicato sui social nei giorni in cui la sua compagna era impegnata con le sfide di The Fifty.

helena la prima cosa che ha fatto tornata in possesso del suo telefono: pic.twitter.com/y8E4ci1IED — aseguirlestelle_✨ (@youremebecause) September 23, 2025

Voci tutte da verificare, inoltre, sostengono che Helena avrebbe sofferto molto per la lontananza dal fidanzato, e l'avrebbe confidato alla maggior parte dei personaggi famosi con i quali ha condiviso quest'ultima avventura professionale.

In arrivo nuovi contenuti di coppia

Secondo quello che hanno notato alcuni fan, la prima cosa che ha fatto Helena quando le hanno riconsegnato il cellulare è stato apprezzare l'ultimo post che Javier ha caricato su Instagram e che lei non aveva potuto vedere in tempo reale.

Anche se le riprese di The Fifty sono terminate, i concorrenti non sono tornati attivi al cento per cento sui social, e Lorenzo Pugnaloni ha spiegato il perché: "Tranquilli, sono tornati tutti a casa. Per regolamento, e quindi per contratto, non possono usare i social come prima fino al 25 settembre".

Secondo l'esperto di gossip, la finalista dell'ultimo Grande Fratello e tutti gli altri partecipanti del reality di Prime Video dovrebbero ricominciare a condividere foto e video della loro quotidianità a partire da giovedì prossimo.

L'amore che fa sognare tanti fan

Sono molte le persone che sono in attesa di rivedere Helena e Javier insieme, anche perché è da circa dieci giorni che i due sono lontani per motivi di lavoro.

La storia d'amore che è nata all'interno della casa del Grande Fratello, dunque, procede a gonfie vele da quasi otto mesi, e sono sempre di più i fan che seguono e supportano la coppia che nel reality era stata ribattezzata gli Helevier.