Jana incalzerà Cruz nelle prossime puntate de La Promessa e le rivelerà la verità sulle sue origini: "Dolores era mia madre. Togliti la maschera, l'hai uccisa per rubargli suo figlio".

Le anticipazioni rivelano che Cruz sarà terrorizzata ma fingerà di non capire le accuse di Jana.

Leocadia aiuterà Jana a fare chiarezza sul passato

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Jana ricostruirà insieme a Ramona e Leocadia la scomparsa di sua madre. La ragazza inizierà ad indagare sulla stanza segreta e quando Ramona le darà conferma che gli oggetti presenti in quel posto appartenevano a sua madre sarà sempre più convinta che Cruz sia l'artefice della morte di Dolores.

Jana si farà coraggio e chiederà a Leocadia delle informazioni sul passato della famiglia De Lujan. In questa occasione, la signora confesserà che era l'amante del barone de Linaja che a quei tempi era a capo di un'organizzazione criminale che ha rapito Curro da piccolo. Leocadia spiegherà a Jana che Cruz era molto legata a Eugenia e probabilmente è stata lei a chiedere a suo padre di rubare il bambino a Dolores che all'epoca lavorava per la famiglia. La ragazza rivivrà i terribili momenti in cui ha perso sua madre e tutto le sarà chiaro, tanto che ammetterà a Leocadia di essere la figlia di Dolores. Dopo aver parlato con l'amica di Cruz, Jana non potrà smettere di pensare al passato e si confiderà anche con Maria, mostrandole la stanza e quello che ha scoperto.

La cameriera avrà molta paura e raccomanderà a Jana di agire con prudenza, ma la moglie di Manuel sarà stanca di aspettare e andrà ad affrontare sua suocera.

Il duro scontro di Jana e Cruz

Nelle prossime puntate de La Promessa, Jana si recherà nella stanza di Cruz, pronta a rivelarle la sua vera identità. La marchesa penserà che sua nuora voglia intromettersi tra lei e suo figlio, ma Jana chiarirà subito il motivo della sua visita. "Mi chiamo Mariana", dirà con coraggio, "E Dolores era mia madre". Il volto di Cruz cambierà di colpo e anche se sarà evidentemente preoccupata, fingerà di non sapere chi sia quella donna. "Togliti la maschera", dirà ancora Jana con coraggio, "Hai ucciso mia madre per rubare suo figlio e darlo a tua sorella Eugenia".

Cruz continuerà a mantenere la calma e accuserà Jana di aver perso la ragione perché non sa di cosa parla.

L'astuta vendetta di Leocadia contro Cruz

Leocadia ha appena iniziato la sua vendetta contro Cruz. La donna, per il momento si è limitata a creare piccoli problemi alla marchesa. Oltre ad appoggiare le nozze di Jana e Manuel, infatti, Leocadia ha stretto amicizia con Catalina e si è guadagnata la fiducia di tutti. Dopo il matrimonio, Leocadia ha assoldato un fotografo per far pubblicare un servizio giornalistico che ha rivelato le vere origini di Jana e ha creato l'ennesimo scandalo per la famiglia. Tutto questo, però, è soltanto un assaggio di quello che Leocadia ha intenzione di fare. La donna sta facendo di tutto per evidenziare sempre di più i dissapori già esistenti tra Cruz e Jana ed esasperarli. Questo servirà a far incriminare la marchesa per l'omicidio di sua nuora che avverrà a breve. Nessuno potrà mai sospettare di Leocadia che sacrificherà la vita di Jana solo per vendicarsi di Cruz.