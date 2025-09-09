Da alcune settimane sul web si parla della scelta di Helena Prestes di condividere solo con alcuni fan foto e video: la finalista del Grande Fratello, infatti, posta contenuti esclusivi per chi si abbona al suo canale, e spesso si tratta di immagini o storie in cui compare anche Javier Martinez. Qualche ora fa, però, c'è chi si è lamentato del fatto che la modella pubblicherebbe poche cose relative alla coppia, ma lei non si è lasciata scappare l'occasione di rispondere a tono a chi considera "fake" e troppo pretenzioso.

Il botta e risposta su Instagram

Di recente Helena e Javier hanno festeggiato sette mesi d'amore, ma tra i loro fan c'è chi non è contento di come starebbero gestendo i social e il rapporto chi li segue.

Sotto a un post che Prestes ha caricato su Instagram in questi giorni, infatti, si può leggere il commento di chi non sta apprezzando la sua scelta di condividere poco o niente della sua vita di coppia, soprattutto da quando si è trasferita a Terni.

"Ma perché cancelli le storie? Mah, questo abbonamento è inutile. Noi non vediamo nulla", si legge sul web.

La seconda classificata dell'ultima edizione del Grande Fratello ha deciso di rispondere a tono a questa critica, e l'ha fatto rivolgendosi direttamente alla persona che le ha scritto: "Arriva, non nel tuo tempo ma nel mio.

Ti lamenti sempre e ogni volta con un profilo fake. Ammiro la tua forza di volontà di fare questo, sei fake".

Il supporto dei sostenitori su X

La replica di Helena agli hater ha messo d'accordo tutti i suoi fan, gli stessi che hanno scelto di elogiare il suo comportamento sui social.

"Caro profilo fake, siediti con tutti gli altri che aspettano che a lei gliene freghi qualcosa delle vostre opinioni", "Grande Helena", "La regina è on fire", "Una tigre, come sempre", "Vorrei avere la sua eleganza nel rispondere a queste cattiverie", "Io le avrei scritto di cancellare l'abbonamento, ma lei non è cafona come me", si legge su X da quando qualche utente ha diffuso lo screenshot del commento con il quale concorrente del Grande Fratello ha messo a tacere chi non la apprezza.

Convivenza a Terni e nuovi progetti

In questo periodo Helena è impegnata con il trasloco, e forse è anche per questo motivo che sta pubblicando meno contenuti sul suo canale per soli abbonati.

Nei giorni scorsi, infatti, la modella ha preparato gli scatoloni di tutto quello che porterà a Terni, il posto dove ha scelto di vivere per amore. Visto che Javier giocherà con la squadra di pallavolo della città umbra per tutta la stagione, Prestes ha deciso di lasciare Milano e di trasferirsi per stare il più vicino possibile al fidanzato.

La modella continuerà a lavorare, anzi sui social sta già condividendo alcune delle campagne pubblicitarie che ha girato di recente e che la vedono unica testimonial.