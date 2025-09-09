Intensi colpi di scena attendono i telespettatori nel sedicesimo episodio de La notte nel cuore. Le anticipazioni rivelano che ci saranno momenti di alta tensione soprattutto per Sumru Şansalan che, addirittura, arriverà a macchiarsi di un omicidio. Dunque, un fatto di sangue caratterizzerà le prossime vicende della serie. La vittima sarà Gurcan e tutto avverrà per legittima difesa.

Anticipazioni La notte nel cuore 9 settembre: Gurcan rivela il suo lato oscuro

Nei prossimi episodi de La notte nel cuore in onda il 9 settembre un delitto complicherà le vicende già turbolente di Sumru, facendola precipitare in un incubo già vissuto in passato.

La donna infatti, già vittima di violenza, subirà un tentativo di abuso da parte di Gurcan. Il fatto finirà in tragedia. Tutto inizierà quando l'ex signora Sansalan piano piano si renderà conto che l'uomo, che l'ha assunta nel suo negozio senza temere ritorsioni da parte di Samet, non è affatto una persona dalla solida moralità. La bontà e la disponibilità dell'apparente benefattore nascondono, in realtà, qualcosa di torbido. L'uomo, infatti, ha un lato oscuro che esploderà ben presto in modo violento contro Sumru. Tutto accadrà durante una visita di quest'ultima a casa del perfido commerciante. Approfittando dell'occasione, Gurcan aggredirà la donna per abusare di lei. Lei riuscirà inizialmente a sfuggirgli e gli romperà anche un vaso in pieno volto.

Sumru uccide accidentalmente Gurcan

I tentativi di Sumru di sfuggire alle grinfie del malintenzionato Gurcan si riveleranno alla fine inutili. Dopo più di una colluttazione tra i due, la donna si dirigerà verso la cucina e aprirà il cassetto delle posate per cercare un coltello. Nel frattempo l'uomo, che la starà inseguendo, l'afferrerà da dietro. Sumru resisterà all'attacco e spingerà il commerciante che cadrà a terra e batterà violentemente la testa, morendo sul colpo. Presto il corpo sarà immerso in una pozza di sangue. L'ex signora Sansalan sarà assalita dalla disperazione e dal panico, non solo per essere sfuggita ad un nuovo tentativo di violenza, ma soprattutto per avere provocato la morte del suo assalitore.

Fortunatamente per lei, a casa di Gurcan si presenterà Tahsin, il quale la aiuterà a fare sparire il corpo dell'uomo e le tracce di quanto accaduto. Sumru verrà accusata di omicidio?

Programmazione La notte nel cuore: salta l'appuntamento del 16 settembre

La notte nel cuore continuerà con la programmazione domenicale, sempre in prima serata su Canale 5. A differenza del 2 e 9 settembre, in cui la serie è eccezionalmente in onda, a partire dalla settimana successiva non ci sarà alcun appuntamento il martedì in prime time. Dunque, le vicende della famiglia Sansalan andranno in onda, come di consueto, domenica 14 settembre. Invece, stando alla guida tv ufficiale di Mediaset, non è previsto alcun episodio martedì 16 settembre. Al posto della dizi verrà trasmesso il programma Io canto Family.