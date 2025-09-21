Negli episodi di Un Posto al sole dal 22 al 26 settembre, Agata si risveglierà dal coma e Michele correrà da lei in ospedale. Intanto Matteo si vendicherà di Jimmy e metterà in pericolo l'amicizia di quest'ultimo con Camillo.

Eduardo, invece, avrà una brutta reazione dopo che compariranno alcune scritte infamanti contro di lui, mentre Rosa non racconterà a nessuno alcuni episodi di amnesia avuti da Luca.

Michele intervista Paolo Siani per ricordare Giancarlo

Roberto si troverà in una situazione di forte difficoltà, in quanto sarà sempre in attesa che gli vengano concessi gli arresti domiciliari.

Intanto Marina non riuscirà a incidere nelle scelte ai Cantieri navali, poiché Gennaro la terrà distante da tutte le decisioni importanti. L'imprenditore riuscirà a rafforzare il legame col fratello Vinicio, il quale dimostrerà il proprio valore in occasione di un imprevisto occorso al caseificio.

Nel frattempo Guido riceverà un aiuto involontario da Micaela e Samuel ed esaudirà un desiderio che Mariella nutriva da tempo.

In tutto questo, Michele intervisterà Paolo Siani per commemorare al meglio il quarantesimo anniversario della scomparsa del fratello Giancarlo. La trasmissione radiofonica si rivelerà un grande successo, ma Saviani finirà per trascurare Silvia che non gradirà il comportamento tenuto dal marito.

Renato capisce di essere dipendente dall'intelligenza artificiale

Eduardo cercherà un lavoro in attesa dell'inizio del processo, ma dovrà fronteggiare la diffidenza del quartiere. Una scritta infamante contro Sabbiese provocherà una sua brutta reazione, che verrà subito criticata da Alberto e Pino.

Rosa, invece, non racconterà a nessuno alcuni episodi di amnesia vissuti da Luca. Inoltre Renato, a causa di un malfunzionamento di Marzia ed al contributo di Manuela, si accorgerà di essere dipendente dall'intelligenza artificiale.

Nel frattempo Matteo si vendicherà di Jimmy e metterà così a rischio l'amicizia del bambino con Camillo. In tutto questo, Gianluca sembrerà nasconderà qualcosa, mentre Silvia proporrà a Michele di andare in Nuova Zelanda per incontrare degli amici.

All'improvviso però dall'ospedale riferiranno che Agata si è svegliata dal coma e Saviani correrà subito per vederla. La madre di Rossella sarà certa che questa circostanza impedirà il viaggio che lei aveva in mente di fare con il marito.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Samuel ha annunciato a Gabriela la volontà di lasciarla per tornare con Micaela. Con suo grande stupore però la ballerina gli ha risposto di essere tornata a sua volta insieme al suo ex Miguel.

Intanto il provvidenziale intervento di Jimmy ha evitato che Matteo pubblicasse un video fake di Viola creato con l'intelligenza artificiale.

Damiano, invece, ha deciso di non presentare le dimissioni dalla polizia, mentre Silvia e Manuela hanno consigliato a Guido di provare a riconquistare Mariella sorprendendola.