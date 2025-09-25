A pochi giorni dall'inizio di una nuova edizione del Grande Fratello, sul sito del reality è stato diffuso il video di presentazione di Matteo Azzali. Quarantasette anni, ex pugile, ha raccontato di essere entrato per la prima volta in una palestra di boxe a soli 17 anni, con il desiderio di spaccare il mondo. Oggi è maestro di pugilato: "Non sono un santo, ma neanche un beato. Sono abbastanza permaloso".

Si definisce come una persona che sul ring ha saputo incassare i colpi, mentre nella vita reale ha sempre saputo difendersi e rialzare nei momenti più difficili.

Le dichiarazioni di Matteo Azzali

Matteo Azzali è un concorrente del Grande Fratello.

In occasione del video di presentazione diffuso sui canali ufficiali del reality show, ha detto di se stesso: "Sono un ex pugile e adesso maestro di pugilato". Matteo è entrato in una palestra di boxe a soli 17 anni, perché credeva di "spaccare il mondo", ma successivamente ha capito che la boxe non è solo rabbia, ma un mondo che custodisce sogni e magia. A causa di un grave infortunio nel 2003, ha dovuto dire addio alla carriera da pugile: "Ho una mano ricostruita in metallo chirurgico". Per quanto riguarda la vita privata, ha detto che vorrebbe avere una compagna e dei figli. A livello caratteriale si definisce una persona impegnativa: "Non sono un santo, non sono neanche beato, sono abbastanza permaloso.

Quando mi viene fatto un torto lo digerisco a metà, anzi non lo digerisco proprio".

Infine, ha raccontato la sua famiglia: il padre è scomparso prematuramente, mentre con la mamma trascorre il tempo giocando a bingo, pranza insieme e si concedono tutti gli anni un concerto di Vasco Rossi.

In passato, Matteo Azzali è finito su diversi quotidiani per un episodio di cronaca. È stato vittima di un tentativo di rapina: "Erano in due e volevano derubarmi. Volevano l’orologio e il portafogli, ma ho fatto partire un gancio".

Il commento di alcuni utenti del web

Su Instagram, il video di presentazione del futuro concorrente del GF ha catturato l'attenzione dei telespettatori.

L'esperta di gossip Deianira Marzano ha scritto: "Mi sembra una brava persona".

Un utente ha detto di aver avuto una buona impressione al video di Azzali: "Vai Matteo, farò il tifo per te". Un altro utente ha affermato: "Parma è con te. Forza Matteo, fai vedere a tutti che grande persona che sei". Un utente, che forse conosce Matteo di persona, ha scritto: "Sei un ragazzo di cuore. Felice per questa tua nuova avventura".