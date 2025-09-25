Nel corso delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma prossimamente su Canale 5, Yildiz Yilmaz farà una scoperta sconvolgente quando metterà le mani sul telefono di Ender grazie alla complicità di Dundar. La donna sospetterà che il matrimonio di Alihan non sia finito dopo aver trovato delle foto a letto con la rivale. La moglie di Halit correrà dall'imprenditore, al quale ordinerà di stare alla larga da sua sorella Zeynep.

Yildiz scopre le foto di Ender a letto con Alihan

Yildiz ed Ender non riusciranno a impedire le nozze tra Zehra e Kemal.

La moglie di Halit temerà che la rivale faccia ascoltare una sua conversazione telefonica al marito che dimostra il suo coinvolgimento nel tentativo di sabotaggio delle nozze. Yildiz, a questo punto, ruberà il cellulare di Ender e per fare ciò chiederà aiuto a Dundar, il finto fidanzato della sorella Zeynep. L'uomo riuscirà a impossessarsi del telefono di Ender, che consegnerà immediatamente nelle mani della moglie di Halit che però andrà incontro a una scoperta sconcertante. La donna vedrà alcune foto della rivale a letto con Alihan. Yildiz crederà che il matrimonio tra Ender e l'imprenditore non sia mai finito come lui aveva fatto credere.

Yildiz chiede ad Alihan di stare lontano da Zeynep

Dagli spoiler della serie tv turca si apprende che Yildiz cancellerà ogni foto per poi affrontare Alihan, obbligandolo a stare il più lontano possibile da Zeynep. La donna tacerà la scoperta alla sorella fin quando accuserà dei forti sensi di colpa.

La moglie di Halit parlerà a Zeynep degli scatti che ha visto nel cellulare di Ender in cui la si vede a letto con Alihan. La rivelazione lascerà senza parole la ragazza che compirà un vero e proprio colpo di testa.

Erim ha conosciuto un nuovo gruppo di amici

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda su Canale 5, Erim ha cacciato sua madre che era andata a scuola a trovarlo. Il giovane è apparso ancora arrabbiato con Ender per la scelta di sposare Alihan. Il ragazzo ha poi conosciuto un nuovo gruppo di amici formato da Furkan, Umit e Celal.

Nel frattempo, Zeynep ha accettato di diventare la nuova co-direttrice della Falkon Airlines su suggerimento di Halit, che le ha chiesto in cambio di tenere d'occhio Alihan.

La donna si è poi recata alla concessionaria di auto dove ha iniziato a litigare con Dundar. Quest'ultimo ha temuto le conseguenze dopo aver scoperto la vera identità di Zeynep.

Yildiz, invece, ha chiesto ad Halit il permesso di poter uscire insieme alla sorella e alla cugina. La donna ha insistito sul bisogno di divertirsi insieme alle sue parenti. L'impresario ha accettato anche se è apparso molto contrariato dalla cosa.