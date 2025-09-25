Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Sarp ripudierà apertamente Piril, sempre più accecato dai sentimenti per Bahar. Umiliata e sopraffatta dalla gelosia, Piril proverà a seminare dubbi parlando di presunte foto compromettenti e insinuando un legame tra Bahar e Arif, ma la situazione degenererà. Dopo aver assistito di nascosto al bacio tra Sarp e Bahar, Piril, devastata dal dolore e dai rifiuti del marito, arriverà a un gesto estremo e tenterà di togliersi la vita.

Piril accecata dalla gelosia approfitta della convivenza con Sarp e Bahar

Piril sarà sempre più gelosa del rapporto tra Bahar e Sarp. Tutti vivranno sotto lo stesso tetto e Piril coglierà l'occasione per avvicinarsi a Sarp con parole velenose. La donna lo convincerà che tra Bahar e Arif c'è qualcosa di più di una semplice amicizia. "Bahar e Arif sono fidanzati", gli dirà, lasciando intendere che lei potrebbe non tornare più con lui. Al solo ascolto di quell'insinuazione, Sarp esploderà, travolto dalla rabbia e dalla gelosia che non riesce più a controllare.

Il sospetto di foto compromettenti in mano a Munir

Piril alzerà ulteriormente la posta: parlerà di fotografie compromettenti in mano a Munir e seminerà il dubbio nella mente di Sarp.

È probabile che lui vorrà vederle, trascinato dalla gelosia e dal sospetto. Nel frattempo, Piril architetterà un piano affinché Bahar e Sarp rimangano da soli in casa, sperando che si aprano e che, infine, emergano verità capaci di distruggere il loro legame indissolubile.

La versione di Sarp sul suo passato con Nezir

Piril li ascolterà di nascosto: sentirà Bahar crollare di fronte alla versione di Sarp sul suo passato, su come sia stato costretto a sparire e su quanto lo abbia perseguitato Nezir. "Mi hai lasciata soffrire", lo accuserà Bahar. Ma Sarp, cogliendo un cedimento, si avvicinerà e la stringerà in un abbraccio che diventerà bacio. Un gesto reciproco che Piril vedrà.

La rabbia di Piril che distrugge tutto in cucina

La scena farà precipitare Piril: le continue umiliazioni e i rifiuti del marito la porteranno dal dolore all'odio. In un momento di rottura, la donna inizierà a infrangere piatti in cucina, rivelando di aver spiato la scena. Presto, però, la situazione degenererà: Piril ingerirà un flacone di pillole e, più tardi, sarà Bahar a trovare il contenitore vuoto.

Bahar corre per salvarla in extremis

La corsa di Bahar alla stanza di Piril sarà disperata: scoprirà che la donna ha tentato il suicidio. In quel frangente cruciale, Bahar cercherà con tutte le forze di soccorrerla, proverà a parlarle con voce calma: "Non fare questo", dirà cercando di salvarla, costi quel che costi.