Javier Martinez, ex concorrente del Grande Fratello, continua a essere seguito da molti fan anche dopo la fine del programma. In queste ore il pallavolista è tornato in campo dopo oltre un anno e ha condiviso sui social un traguardo personale: l’acquisto della sua prima auto.

Il successo professionale dopo il reality

Nel periodo in cui è lontano da Helena per motivi di lavoro (lei impegnata nelle riprese di The Fifty, un nuovo reality televisivo), Javier è tornato a giocare a pallavolo davanti a un pubblico numeroso.

A oltre un anno dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello, il giovane è sceso in campo con la Terni Volley Academy in un test amichevole contro San Giustino, utile in vista del campionato nazionale di Serie A3.

Su Instagram, Javier ha espresso la sua felicità per questa nuova esperienza e ha ricordato con emozione i primi passi mossi nella pallavolo al suo arrivo in Italia, più di dieci anni fa.

Il weekend a Rimini con il manager

In attesa di rivedere Helena, Javier ha raggiunto Rimini in treno, dove ad accoglierlo c’era il suo manager Mauro.

In un video pubblicato su Instagram, ha ringraziato i fan per i numerosi regali ricevuti tramite il suo collaboratore, sottolineando quanto il loro affetto continui a sorprenderlo e a motivarlo anche fuori dalla casa.

Il concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello ha inoltre mostrato un acquisto personale: dopo anni di lavoro e sacrifici, si è regalato un’auto che utilizzerà per i suoi spostamenti in Italia e che rappresenta un importante traguardo personale.

oddio ma quanto è mini 🤏🏻 che si è comprato la sua prima macchina un orsau tutto felicione 🥹 #helevier pic.twitter.com/huv4E55bA2 — Mara/levrieri dietro di me 🐻🐴🇦🇷🇧🇷 (@Mara56113529) September 20, 2025

La gioia dei fan

L’acquisto dell’auto da parte di Javier è stato accolto con entusiasmo dai suoi sostenitori, che continuano a seguirlo anche dopo la fine del Grande Fratello.

"Ha comprato la sua prima macchina, è così felice", "Che bel traguardo", "Che bella macchina ha preso, ha buon gusto come Helena", "Si merita tutto", "Sono così contenta per lui, vedere quel sorriso non ha prezzo", "Auto nuova super meritata", "Un gioiellino", "Stupenda questa macchina", "Ottima scelta, grande al punto giusto per accogliere tutta la sua famiglia", "La felicità della semplicità", "Mi ha commosso sapere che ha comprato un'auto dopo anni di sacrifici", "Merita il meglio dalla vita", "Felicissima per lui", si legge su X da quando Martinez ha informato i fan del regalo che si è fatto a un anno di distanza dall'inizio dell'avventura tra le mura più spiate d'Italia.