"Le modifiche hanno stravolto la canzone": con queste affermazioni rilasciate a Il Messaggero, Gianluca Grignani ha spiegato che sta valutando una diffida nei confronti di Laura Pausini dopo che quest'ultima ha deciso di incidere la cover del suo brano 'La mia storia tra le dita'.

Le dichiarazioni di Grignani

Gianluca Grignani sarebbe intenzionato a portare in Tribunale la collega Laura Pausini dopo che quest'ultima ha inciso la cover de 'La mia storia tra le dita'.

A Il Messaggero, il cantante 53enne milanese ha confermato le sue intenzioni e ha spiegato i motivi: "Mi dispiace, ma sono stato costretto a farlo".

La decisione sarebbe arrivata dopo aver ascoltato meglio il brano inciso da Pausini in francese, in spagnolo e in portoghese: "Laura no n mi ha fatto ascoltare prima il brano. Mi sono reso conto delle modifiche sul testo che hanno stravolto del tutto la canzone". Non è chiaro se con la diffida, Grignani intenda chiedere il ritiro della cover oppure un risarcimento.

L'intervento dello staff di Pausini

In seguito alle dichiarazioni di Gianluca Grignani, lo staff di Laura Pausini ha deciso di intervenire per fare chiarezza: "Le autorizzazioni ci sono tutte. Questa storia inizia a diventare ridicola".

Il verso finito al centro della polemica è questo: "E se davvero non vuoi dirmi che hai sbagliato, ricorda a volte un uomo va anche perdonato", per Grignani modificare da "hai sbagliato" ad "ho sbagliato" cambierebbe completamente il senso della strofa.

Infine la cover di Pausini termina con "ok te ne vai", frase che non compare nel brano in versione originale.

Il commento degli utenti del web

La querelle tra Grignani e Pausini, è intanto oggetto anche di discussione sui social.

"Secondo me, Gianluca Grignani non ha digerito che la cover di Pausini sia uscita in contemporanea con la sua insieme a Bocelli", ha commentato un utente. Un altro ha invece affermato: "Grignani non sa più a cosa attaccarsi con la denuncia. Ti pare che un'artista come Laura Pausini abituata a palcoscenici internazionali non chiede tutti i permessi per una cover?".

Ma c'è anche chi invece ha spezzato una lancia a favore del cantautore milanese: "Mi dispiace, ma credo che sia giusta la denuncia di Grignani in quanto il testo è stato cambiato".

Un altro utente ha scritto: "A me dispiace per la diatriba tra Pausini e Grignani e la ritengo anche evitabile a tratti, ma secondo me alcune canzoni non vanno toccate".

Qualcun altro ha invece ipotizzato una soluzione generale per evitare polemiche del genere: "Per me le cover vanno fatte su brani di artisti scomparsi e non ancora in vita".