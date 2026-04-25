Botta e risposta a distanza tra Francesco Monte e le sue ex Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez. Tutto è partito dall'intervista rilasciata dalla Rodriguez nel podcast di Salemi: le due ragazze si sono divertite a punzecchiare il loro ex Francesco. Parole che sembrano non essere andate giù al diretto interessato e ha quindi replicato con una stories su Instagram: "Sedicenni rancorose".

Le parole di Cecilia Rodriguez

Nel podcast Non lo faccio per moda, Giulia Salemi ha spiegato ai suoi follower che lei e Cecilia Rodriguez in passato hanno avuto un ex fidanzato in comune.

A quel punto Cecilia senza peli sulla lingua ha raccontato un aneddoto sull'intimità con Francesco Monte: "Dimentico che abbiamo avuto una storia con lo stesso uomo, ma il problema è che io dimentico proprio di essere stata con lui. Io ero propensa ad usare un vibratore, ma lui diceva che non serviva e bastava il suo. Mi sembra un po' retro quel pensiero perché se uno si può divertire perché non farlo?".

A Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi piace sempre asfaltare quel particolare ex della loro lontanissima vita💀💃🏽💀💃🏽 pic.twitter.com/MOUd4odLKl — Valentina (@vale_russo83) April 24, 2026

La stoccata di Francesco Monte

A quanto pare le affermazioni di Cecilia Rodriguez non sono state gradite da Francesco Monte.

Di conseguenza il diretto interessato ha deciso di replicare e non ha risparmiato l'altra sua ex Giulia Salemi: "Quando una donna non è pronta a praticare determinate cose a letto, va rispettata e capita. Il contrario che queste pseudo paladine delle donne che fanno con gli uomini deridendoli e umiliandoli". A quel punto Monte con sarcasmo si è scusato per non essere stato all'altezza e ha poi aggiunto che ad oggi per fare hype all'interno di un podcast si finisce a parlare dell'intimità con una persona anche senza il consenso dell'altro partner o ex che sia.

Francesco Monte ha riferito che a tempo debito fornirà la sua versione dei fatti su come sono andate realmente le cose e ha concluso lanciando una stoccata ad entrambe le sue ex: "Scusate se ho contaminato il mio profilo con questo gossip da sedicenni rancorose".

Il commento di alcuni utenti del web

Su X, diversi utenti del web hanno commentato il botta e risposta a distanza tra Monte-Salemi-Rodriguez.

Un utente ha ironizzato: "Mi sa che Ciccio Mountain non ha preso bene l’intervista di Giulia e Cecilia". Un altro ha aggiunto: "Ha totalmente ragione. Sono state ridicole e fuori luogo, il riferimento a lui è palese perché l'unico ex in comune, a parti inverse si sarebbe scatenato un putiferio". Un ulteriore utente ha detto: "Purtroppo ha ragione Francesco. L'uscita di Cecilia è completamente fuori luogo. Giulia magari ha parlato solo di ex in comune, anche se poi l'ha definito un cartoncino, ma passiamo oltre". Infine c'è chi ha detto: "A parti inversi già di griderebbe contro Monte per aver rivelato dettagli intimi".