La fine della relazione tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara ha lasciato dietro di sé uno strascico di polemiche. Su Instagram, la zia dell’ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato un commento in cui ha criticato l’ex fidanzata del nipote, definendola “sopravvalutata”. La donna potrebbe non aver gradito le parole dell’ex corteggiatrice nei confronti di Gianmarco.

Il gesto della zia di Gianmarco contro Cristina

Dopo i numerosi rumor su una possibile rottura tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, i due ex volti di U&D hanno confermato di non essere più una coppia.

In queste ore, la zia di Gianmarco ha scritto un commento in cui ha criticato l’ex fidanzata del nipote: "Cristina è viziata e sopravvalutata".

Ovviamente non sono mancate le reazioni da parte degli utenti del web. Uno ha affermato: "Secondo me è il contrario". L’esperta di gossip Deianira Marzano ha invece criticato l’ex tronista Gianmarco: "È lui che permette alla zia di dire queste cose".

Le parole dell'ex coppia

Nel post su Instagram in cui Gianmarco Steri ha annunciato la fine della relazione con Cristina Ferrara, ha parlato di “due ragazzi che si sono conosciuti all’interno di un programma, ma che purtroppo non è andata come speravano”. Inoltre, ha chiesto comprensione a tutti, ricordando che la fine di una relazione è sempre difficile da metabolizzare.

Gianmarco ha poi ribadito l’affetto e la stima nei confronti dell’ormai ex fidanzata. Infine, ha affermato: “A volte le favole sono a lieto fine, mentre altre no”.

Anche Cristina Ferrara è intervenuta sui social, confermando di essere tornata single, ma a differenza di Gianmarco ha lasciato trapelare un velo di polemica: “Ho visto solo tanta superficialità che mi ha lasciata senza parole”. Sulla base di quanto dichiarato, l’ex corteggiatrice ha lasciato intendere di aver creduto davvero nella relazione, ma quando in una coppia è solo uno a crederci, purtroppo le cose non funzionano.

Cosa pensano alcuni utenti del web

Su X, diversi utenti hanno espresso la loro opinione sull’addio tra Cristina e Gianmarco.

“Trovo che Gianmarco si sia montato la testa da quando ha partecipato a U&D”, ha scritto un utente. Un altro ha invece criticato l’atteggiamento della zia: “Sono contenta per Cristina che ha interrotto la storia con Gianmarco. Come poteva stare con uno che ha la famiglia che la offende da mattina a sera?”. Un altro ancora ha aggiunto: “Cristina è stata una gran signora, mentre lui non ha perso tempo a cancellare dai social tutte le foto con lei”. Infine, c’è chi non ha mai creduto nella coppia: “Personalmente li ho sempre trovati falsi entrambi, fin dal percorso a U&D”.