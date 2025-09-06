Cambio programmazione per La notte nel cuore nella fascia serale di Canale 5 a partire da martedì 16 settembre. Dopo diverse settimane in cui ci sono stati dei raddoppi della soap opera in prime time, si tornerà alla vecchia programmazione.
Mediaset ha cancellato il doppio appuntamento per tornare alla classica messa in onda della puntata singola, che andrà in onda solo di domenica sera, sfidando la fiction Balene che sarà trasmessa su Rai 1 a partire dal 21 settembre.
Cambio programmazione per La notte nel cuore in prime time
Per la stagione estiva che si sta concludendo, Mediaset ha scelto di lanciare questo nuovo titolo per tener compagnia al pubblico serale.
Gli ascolti sono cresciuti settimana dopo settimana, fino ad arrivare al record di 2,2 milioni di spettatori pari a quasi il 19% di share.
Dati decisamente positivi per La notte nel cuore che, in queste settimane, ha raddoppiato la messa in onda televisiva su Canale 5 andando in onda non solo di domenica sera ma anche di martedì, con un consueto doppio episodio in prima visione assoluta.
Un esperimento che, anche in questo caso, ha dato dei risultati positivi dal punto di vista Auditel, ma non sarà replicato a lungo nel corso del mese di settembre.
Mediaset cancella la doppia puntata serale de La notte nel cuore dal 16 settembre
L'appuntamento con La notte nel cuore, infatti, a partire da metà settembre tornerà alla consueta messa in onda settimanale di una singola puntata.
Mediaset ha scelto di cancellare le doppie puntate del martedì a partire dal 16 settembre: l'ultimo appuntamento sarà trasmesso il 9 settembre in prima visione, dopodiché si tornerà al consueto appuntamento della domenica, dalle 21:40 alle 24 circa.
A partire dal 21 settembre, poi, la soap si ritroverà a dover sfidare un nuovo titolo del prime time di Rai 1 che si preannuncia particolarmente atteso dal pubblico: Balene, la fiction tratta dal romanzo omonimo dell'autrice televisiva Barbara Cappi, che segnerà il ritorno in video di Veronica Pivetti a distanza di alcuni anni dalla fine di Provaci ancora Prof.
Sumru confessa la verità sulle violenze subite nei prossimi episodi della soap
In attesa di questa sfida, le anticipazioni delle prossime puntate de La notte nel cuore rivelano che Sumru sentirà il bisogno di aprire il suo cuore a Tahsin e gli confesserà la verità sulle violenze subite dal padre dei gemelli.
La chiacchierata tra i due, però, verrà origliata in segreto anche da Nuh: per la prima volta, quindi, ascolterà dalla bocca di sua madre questa atroce verità sulla violenza subita e non potrà fare a meno di abbracciarla e confessarle tutto il suo dispiacere per quanto subito.