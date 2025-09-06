Cambio di programmazione imminente su Canale 5 con l’eliminazione di Innocence dal palinsesto.

Il pubblico potrà seguire le vicende di Ela e Ilker fino al weekend del 6 e 7 settembre. Già da sabato 13 settembre, però, non vi sarà più traccia della soap. La modifica è stata pensata per dare spazio a Verissimo, la trasmissione di Silvia Toffanin, che riprenderà proprio dal 13 settembre dopo la pausa estiva.

Innocence cancellata su Canale 5

Durante l’estate i telespettatori hanno potuto seguire le vicende della giovane Ela, protagonista di Innocence, la soap turca trasmessa nel weekend su Canale 5.

La messa in onda della dizi verrà però interrotta: l’ultima puntata prevista è quella di domenica 7 settembre alle 17:40.

Sabato 13 settembre, infatti, Innocence non figurerà più nel palinsesto della rete Mediaset. L’emittente non ha ancora chiarito quale sarà il futuro della serie: se verrà trasmessa in seguito in TV o resa disponibile sul sito di Infinity.

Innocence eliminata per dare spazio a Verissimo

Nel frattempo, salta subito all’occhio la motivazione che ha portato alla modifica del palinsesto: Innocence verrà cancellata per dare spazio a Verissimo. La trasmissione condotta da Silvia Toffanin riprenderà infatti sabato 13 settembre a partire dalle 16:30.

Il programma di Canale 5 durerà fino alle 18:45, occupando così lo spazio che sarebbe stato destinato alla soap turca.

Restano invece confermate le altre soap: Beautiful e La forza di una donna. Nessuna puntata prevista, invece, al sabato per Forbidden Fruit. Beautiful terminerà la messa in onda alle 14:30, mentre le vicende di Bahar e dei suoi familiari dureranno fino alle 16:30, con due episodi in programma.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Ela ha testimoniato a favore di Ilker

Nelle precedenti puntate di Innocence andate in onda su Canale 5, Ela è stata ricoverata in gravi condizioni in ospedale dopo essere stata scaraventata fuori da un’auto in corsa.

Bahar, la madre della ragazza, ha subito puntato il dito contro Ilker, con il quale sua figlia aveva una relazione. Quest’ultimo, però, si è sempre dichiarato innocente, ma la sua posizione non è stata oggetto di verifica poiché Ela ha perso la memoria.

Dopo qualche tempo, a processo già avviato, Ela ha dichiarato di ricordare quanto accaduto: Ilker le ha lanciato una sedia contro, ma non è stato lui a sequestrarla e a gettarla dall’automobile. La figlia di Bahar ha infatti sostenuto di non aver visto chi l’ha rapita, ma è certa che non si trattasse dell’imprenditore, poiché ne avrebbe riconosciuto il profumo.