Le trame delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 10, in programma dall'8 al 12 settembre in prima visione assoluta su Rai 1, rivelano che Fulvio, dopo essere stato assunto come nuovo magazziniere del grande magazzino milanese, si ritroverà a fare i conti con un malore improvviso che desterà grande preoccupazione.
Intanto, Umberto apprenderà la notizia della proposta di matrimonio che Marcello ha fatto alla contessa Adelaide e si mostrerà particolarmente scosso, tanto da essere pronto a fare il possibile per rovinare questa storia d'amore.
Fulvio colto da un malore: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8-12 settembre
Dopo essere stato assunto da Roberto Landi come nuovo magazziniere del Paradiso delle signore, Fulvio comincerà subito il suo nuovo percorso professionale, nascondendo però la verità a sua figlia Caterina.
La ragazza verrà tenuta all'oscuro in quanto non vuole farle sapere di essere un semplice magazziniere: le farà credere, invece, di essere stato assunto come contabile di una azienda milanese.
Intanto, però, le condizioni di salute di Fulvio desteranno subito grande preoccupazione: l'uomo verrà colto da un malore improvviso che gli farà perdere i sensi.
Sarà Enrico a intervenire per cercare di capire cosa stia succedendo, cercando di dargli dei consigli anche in merito al suo rapporto con la figlia Caterina.
Marcello spiazza Adelaide, Umberto scosso
Le trame dei primi episodi de Il Paradiso delle signore 10 che verranno trasmessi dall'8 al 12 settembre, rivelano inoltre che Marcello spiazzerà la contessa Adelaide con una proposta di matrimonio inaspettata.
Umberto, una volta appresa la notizia, si mostrerà particolarmente provato: il commendator Guarnieri, infatti, è ancora innamorato di Adelaide e cercherà di fare il possibile per impedire il coronamento di questa storia d'amore.
Intanto, Matteo passerà una notte d'amore con Marina Valli in casa di Marcello mentre Salvo ed Elvira saranno impegnati con i preparativi del battesimo per il piccolo Andrea Maria, che continuerà a dare qualche preoccupazione per i suoi problemi di salute.
Umberto geloso di Marcello e Adelaide
Negli episodi della scorsa stagione de Il Paradiso delle signore, Umberto aveva già cercato di allontanare Marcello e Adelaide, ma senza ottenere l'effetto sperato.
La contessa, rientrata a Milano dopo il periodo di cure in America, ribadì il suo interesse nei confronti di Barbieri e si disse pronta a difendere con le unghie e con i denti questa storia d'amore.
Guarnieri fu costretto a farsi da parte, salvo poi scoprire il segreto di Adelaide legato alla vera paternità di Odile.