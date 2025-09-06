Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore confermano l’uscita di scena di uno dei protagonisti. Nelle puntate in onda da lunedì 8 settembre alle 16 su Rai 1, Salvatore Amato lascerà Milano. L'attore Emanuel Caserio dirà addio alla soap ma, prima della sua partenza, sarà protagonista di una scena intensa e commovente in cui ricorderà Armando Ferraris. Queste indiscrezioni provengono da un’intervista rilasciata a Fanpage dal produttore Giannandrea Pecorelli, che ha svelato anche alcune anticipazioni sulla nuova stagione.

Salvatore va via da Il Paradiso delle signore

La notizia dell’addio di Salvatore Amato a Il Paradiso delle Signore circolava già da qualche giorno, ma ora è stata confermata: il proprietario della Caffetteria lascerà Milano. A chiarire la situazione e a svelare ulteriori dettagli è stato il produttore Giannandrea Pecorelli, che ha spiegato come l’uscita di scena sia stata una scelta dell’attore Emanuel Caserio. Prima di partire, il personaggio di Salvatore vivrà un momento particolarmente intenso in cui ripercorrerà il suo percorso nella soap.

Salvatore ricorda Armando prima di lasciare Il Paradiso delle signore

Sono stati rivelati nuovi dettagli sull’uscita di scena di Salvatore Amato da Il Paradiso delle Signore.

Prima di lasciare Milano, il personaggio interpretato da Emanuel Caserio ripercorrerà la propria storia e i momenti vissuti con gli amici, rivivendo anche i ricordi legati ad Armando Ferraris, interpretato da Pietro Genuardi, scomparso lo scorso mese di marzo. Armando ha rappresentato per lui una figura paterna e un punto di riferimento. Il produttore Giannandrea Pecorelli ha spiegato che l’addio è stato una scelta dell’attore e ha anticipato che, negli ultimi momenti in cui Salvatore apparirà nella soap, ci sarà una scena particolarmente emozionante: “Essendo stato molto vicino ad Armando, parlerà di quanto gli ha dato. Sarà un momento di grandissima commozione”. Le prime puntate della nuova stagione saranno inoltre dedicate, oltre che a Pietro Genuardi, anche ad Andrea Savorelli, interprete di Pietro Conti, e a Valentina Tomada, che ha interpretato Palma Rizzo.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Salvatore ed Elvira sono diventati genitori

Nelle puntate finali della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, andate in onda su Rai 1, Elvira è stata soccorsa dalle Veneri dopo che le si sono rotte le acque all’interno del negozio. Concetta ha aiutato la collega a partorire, mentre Salvatore è accorso sul posto, scoprendo con gioia di essere diventato padre per la prima volta. Nel frattempo, Delia ha ufficializzato la sua relazione con Gianlorenzo, mentre Matteo ha scelto di non confessare i suoi sentimenti a Odile.