Le anticipazioni de La notte nel cuore annunciano un breve flirt destinato a concludersi con un epilogo drammatico. Nella puntata che andrà in onda mercoledì 10 dicembre alle ore 21:20 su Canale 5, la relazione clandestina tra Turkan e Bunyamin giungerà al termine quando la domestica verrà cacciata di casa. Tuttavia, la cameriera non avrà intenzione di andarsene finché l’ormai ex amante non le offrirà un’ingente somma di denaro. Nel frattempo, Canan cercherà di recuperare il denaro sottratto da Halil, il quale, insieme a Hikmet, ordirà un piano di vendetta per farla pagare a Tufan.

Canan e Turkan litigano, Bunyamin offre dei soldi alla cameriera

A casa Sansalan i toni si accenderanno con una nuova lite furibonda. Le protagoniste dello scontro saranno Canan e Turkan. Quest’ultima, infatti, non vorrà andarsene via, pretendendo di rimanere in servizio presso la villa. È bene ricordare che la cameriera ha avuto un breve flirt con Bunyamin, durante il quale ha fatto credere al figlio maggiore di Samet di essere realmente innamorata di lui. Tuttavia, una volta scoperto che l’uomo è sterile, lo ha lasciato con un pugno di mosche in mano, chiudendo una relazione nata soltanto per trarre profitto da un’eventuale gravidanza. Turkan verrà cacciata di casa e Bunyamin arriverà persino a offrirle 100 mila lire turche pur di non vederla più.

Turkan ricatta Canan, Halil e Hikmet si vendicano di Tufan

Nel frattempo, Turkan riuscirà a farla franca e a rimanere nella casa della famiglia Sansalan grazie a una preziosa scoperta. La domestica, infatti, verrà a sapere che Canan ha perso 500 mila dollari a causa di Halil e deciderà quindi di ricattarla. Intanto, Canan non sarà intenzionata a lasciar correre la cosa al padre dei gemelli e farà di tutto pur di recuperare il denaro che le è stato sottratto con l'inganno. Lei e suo marito si attiveranno subito per rintracciare la borsa piena di soldi presa da Halil. Parallelamente, proprio quest’ultimo continuerà a ordire loschi piani insieme a Hikmet. Ci sarà però un intoppo: Tufan li ricatterà, ma a causa del suo atteggiamento Hikmet e il padre di Melek si vendicheranno e lo taglieranno fuori dai loro progetti.

Infine, arriverà una buona notizia per Nuh, che si salverà dopo il delicato intervento chirurgico alla testa e si risveglierà tra la commozione dei suoi cari. Peri, intanto, vorrà fargli visita, ma Harika la caccerà via.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Sevilay ha incontrato suo fratello Andac

Nelle precedenti puntate, Sevilay è partita per conoscere suo fratello Andac, senza però rivelargli la sua vera identità. La ragazza è riuscita a farsi assumere come assistente personale di Andac, che nel frattempo ha provato attrazione fisica per lei. Rimasto solo con la sua collaboratrice, l’imprenditore ha tentato di approfittarsi di lei, ma le grida di Sevilay hanno fatto accorrere Nuh. Il giovane ha difeso la sua amata e, durante la colluttazione, Andac ha perso l’equilibrio ed è caduto dalla finestra, trovando la morte.