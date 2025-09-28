Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore previsti dal 6 al 10 ottobre in prima visione assoluta rivelano che Rosa si mostrerà delusa e amareggiata nel momento in cui scoprirà che Marcello ha proposto alla contessa Adelaide di andare a convivere insieme in un attico a Milano.

Ciro, invece, si dirà pronto ad ereditare la Caffetteria Amato di Salvo ma per rilevare le quote del barista avrà bisogno di chiedere un prestito alla banca e non sarà facile ottenere il via libera.

Marcello spiazza Adelaide: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6-10 ottobre

Marcello deciderà di fare l'ennesimo passo avanti nei confronti della contessa Adelaide e, questa volta, le proporrà di andare a convivere insieme in un attico a Milano, lasciando così villa Guarnieri.

Una proposta del tutto spiazzante e inaspettata per Adelaide che, tuttavia, deciderà di accettare la richiesta del suo compagno e si dirà pronta a trasferirsi con lui.

La contessa, quindi, darà la notizia a sua figlia Odile e alla nipote Marta: entrambe resteranno sorprese, così come Umberto che non la prenderà affatto bene.

Intanto Odile ne parlerà anche Rosa, svelandole le sue perplessità su questa scelta della mamma e finirà per lasciare interdetta la giornalista.

Rosa delusa, Ciro Puglisi si ritrova in difficoltà

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore fino al 10 ottobre rivelano che Rosa scoprirà solo dalle parole di Odile di questa scelta di Marcello di andare a vivere in solitaria con la contessa e non potrà nascondere il suo dispiacere e la sua amarezza.

Intanto per Ciro Puglisi arriverà il momento di cogliere una importante proposta lavorativa: l'uomo scoprirà che Salvo intende cedere le sue quote della Caffetteria e si dirà pronto a rivelarle, così da poter diventarne il nuovo proprietario.

Per fare ciò, però, Ciro avrà bisogno di chiedere un prestito economico in banca, dalla quale però non riceverà notizie positive.

Enrico, invece, accetterà di farsi operare dal professore proposto dal primario Di Meo: gli interventi alla mano avverranno in gran segreto, all'oscuro di Marta Guarnieri.

Rosa era tornata a Milano dopo un periodo di assenza

In attesa di questi episodi de Il Paradiso delle signore, nelle puntate precedenti Rosa era rientrata a Milano dopo un periodo di assenza, rivelando di aver scritto un libro.

La ragazza ha ricevuto poi una proposta lavorativa da Roberto Landi, che le ha chiesto di dedicarsi alla stesura di articoli per la rivista del Paradiso, dedicata prettamente alle donne. Da qui la sua decisione di restare stabilmente a Milano, ritrovandosi a lavorare a stretto contatto con Marcello.