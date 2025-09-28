Non accennano a placarsi le chiacchiere su una delle coppie che si sono formate negli studi di Uomini e donne l'anno scorso. Secondo insistenti rumor, infatti, Martina De Ioannon e Ciro Solimeno sarebbero in crisi: un'indiscrezione che prende quota alla luce del fatto che i due, questo 27 settembre, hanno trascorso il sabato sera nella stessa città ma in posti differenti. Stando alle segnalazioni che sono arrivate all'esperta di gossip Deianira Marzano, l'ex tronista avrebbe passato la serata con un'amica, mentre il fidanzato sarebbe stato avvistato in discoteca da solo.

Gli avvistamenti che alimentano le chiacchiere sulla coppia

Da giorni sul web si parla di una presunta crisi tra Martina e Ciro: queste voci hanno cominciato a circolare da quando l'ex tronista di Uomini e donne ha smesso di pubblicare foto e video con il fidanzato, qualcosa di piuttosto insolito se si pensa a come si è comportata da quando l'ha scelto davanti alle telecamere.

Di recente il ragazzo sarebbe stato avvistato sotto casa della compagna con una rosa in mano, come se volesse fare un gesto per riappacificarsi con De Ioannon.

Due segnalazioni che sono arrivate a Deianira Marzano in queste ore, però, potrebbero alimentare le chiacchiere sul periodo negativo che starebbe vivendo la coppia.

"Stanotte Ciro era a ballare in discoteca a Roma ed era solo, senza Martina", "Martina era in un locale con un'amica, e lì c'era anche Cristina con una sua amica", questi sono i messaggi che i fan hanno inviato all'esperta di gossip per raccontare che Martina e Ciro avrebbero trascorso il sabato sera separati nonostante fossero nella stessa città.

I dubbi degli utenti social

Le voci su una presunta crisi in corso tra Martina e Ciro circolano da alcuni giorni, ma loro non si sono ancora esposti né per confermarle e né per smentirle.

"Quindi lui era a ballare e lei con un'amica? Interessante", "Troppo strano che non pubblichino foto e video insieme", "Secondo me c'è qualcosa che non va", "Purtroppo io credo a queste voci, loro sono strani", "Martina sta sempre con le amiche, anche il sabato sera", questi sono alcuni dei commenti che i fan di Uomini e donne hanno scritto su X dopo aver letto gli ultimi aggiornamenti sulla coppia.

Il precedente con Gianmarco e Cristina

Quello che sta succedendo a Martina e a Ciro, ricorda molto quello che hanno vissuto Gianmarco e Cristina prima di annunciare la rottura.

Il tronista e la corteggiatrice dell'ultima edizione di Uomini e donne, infatti, per settimane sono stati al centro dell'attenzione per voci che li volevano in crisi, anche se loro non le avevano mai commentate sui social.

Ora che Steri e Ferrara si sono lasciati, l'attenzione dei fan è sulla coppia De Ioannon-Solimeno e sul gelo che sarebbe calato tra loro a circa otto mesi di distanza dalla scelta in studio.